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Киев возобновляет расследование о вмешательстве в выборы президента США

Москва, 21.10.2019

На Украине возобновлено уголовное дело на тему вмешательства в выборы президента США в 2016 с целью победы кандидата Хиллари Клинтон, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал NewsOne.

Уточняется, что фигурантами дела, открытого на заседании Печерского районного суда Киева, являются руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и его подчиненные.

Ранее в сентябре о наличии доказательство вмешательства Украины в выборы президента США заявил адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он пояснил, что речь идет о видеокассетах и компрометирующих документах. Позже слова адвоката о наличии доказательств по делу заявил экс - генпрокурор Украины Юрий Луценко. Однако, по его словам, действия Луценко не являются преступлением.

Напомним, основанием  для открытия дела об украинском вмешательстве в выборы президента США послужили показания депутата Рады Бориса Розенблата. Парламентарий рассказал, что директор НАБУ передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов Виктора Януковича.

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