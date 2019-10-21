На Украине разгорелся скандал с шоу Зеленского

Шоу «Квартал 95», которым ранее руководил президент Украины Владимир Зеленский, показало комедийный номер о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Ранее неизвестные сожгли загородный дом Гонтаревой и автомобиль принадлежащий членам ее семьи. Гонтарева обвинила в этих нападениях олигарха Игоря Коломойского, который, по ее мнению, мстит ей за национализацию ранее принадлежавшего ему «Приватбанка».

Коломойский, в свою очередь, похвалил номер «Квартала 95», шоу которого выходит на пренадлежащем ему телеканале «1+1».

«Браво. Очень понравился» - прокомментировал Коломойский номер своих юмористов. В отличие от Коломойского, большинство политиков и журналистов не оценили шутки коллег Зеленского, назвав такой юмор неуместным.

«Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование.

В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского из-за решения по «Приватбанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95-й квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью» - написал в Facebook министр экономики Украины Тимофей Милованов.