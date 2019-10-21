Евросоюз работает только на выход

Объединенная Европа показала македонцам, насколько сильно они ошибались, когда раскрыли объятия Брюсселю в полной уверенности, что скоро вольются в Евросоюз. Отказ ЕС от переговоров о вступлении, принятый на недавнем саммите, главным образом, благодаря непримиримой позиции французского президента Эмманюэля Макрона заставил македонского премьер-министра Заева начать процедуру проведения досрочных выборов. Он встретился в воскресенье с лидерами политических партий в Скопье для обсуждения вопроса о внеочередных выборах.

«У нас совсем нет времени»,- написал премьер Заев в серии твитов, выражая свое раздражение тем, как поступили с македонцами европейцы, в союз которому так стремится нынешняя власть.

Лидеры главных политических партий Северной Македонии согласились с доводами главы правительства и поддержали предложение Зорана Заева провести 12 апреля досрочные выборы в парламент, за восемь месяцев до истечения срока полномочий правительства.

Теперь по македонским законам Заев должен уйти в январе 2020 года в отставку. На смену правящей коалиции придет временное правительство, в которое войдут эксперты и представители оппозиционных партий.

Кроме Северной Македонии в числе отвергнутых и Албания. Европейские лидеры считают, что и эта западнобалканская страна недостаточно созрела для вступления в Евросоюз. Решение об отказе, оапасаются многие, может дестабилизровать ситуацию на западе Балканского полуострова и привести к росту влияния России и Китая.

Не все в Брюсселе согласны с Макроном и поддержавшими его лидерами северных стран. Так, президент Еврокомиссии Жан-Кло Юнкер, дорабатывающий на своем посту последние дни, назвал его «серьезной исторической ошибкой». За открытие переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз выступали и такие европейские тяжеловесы, как президент Евросовета Дональд Туск и канцлер Германии Ангела Меркель, но верх в дебатах все же взял президент Макрон.

«Я благодарен подавляющему большинству европейских лидеров, которые выступают за положительное для нас решение,- написал премьер Зоран Заев в Twitter.- Мы высоко ценим их поддержку и знаем, что может рассчитывать на них в будущем».

Лидеры главных политических партий Северной Македонии согласились с доводами главы правительства и поддержали предложение Зорана Заева провести 12 апреля досрочные выборы в парламент, за восемь месяцев до истечения срока полномочий правительства.

Теперь по македонским законам Заев должен уйти в январе 2020 года в отставку. На смену правящей коалиции придет временное правительство, в которое войдут эксперты и представители оппозиционных партий.