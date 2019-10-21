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На пляжах Бразилии скопилось более 500 тонн нефти

Москва, 21.10.2019

За последние три дня на пляжах северо-восточного региона Бразилии скопилось более 525 т нефти и загрязненного песка, сообщает сайт ВМС республики.

В сообщении говориться, что пляжи очищены благодаря «слаженной работе и действиям добровольцев». Также в работе принимают участие сотрудники Бразильского институтов по защите окружающей среды и по сохранению биоразнообразия.

Уточняется, что экологическое бедствие затронуло 190 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны, общей протяженностью 2,2 тыс. км.  береговой линии.

Специалисты уверены, что в случае невозможности устранить причины в самое ближайшее время, местный турбизнес понесет значительные убытки. Традиционно пик курортного сезона в Бразилии приходится на декабрь.

Тревогу бьют и экологи из-за гибели коралловых рифов и загрязнения нефтью  рек северо-восточного побережья страны.

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