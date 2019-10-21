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Основатель российской IP-телефонии предлагает бизнесу антикризисные меры

Москва, 21.10.2019
  • Основатель российской IP-телефонии предлагает бизнесу антикризисные меры

Тот самый SIPNET, который в 1996 году открыл для российского бизнеса IP-телефонию, анонсировал запуск новых антикризисных условий. В октябре 2019 года, компания запускает новый тарифный план, который предусматривает фиксированную стоимость звонков на все телефоны по России. Теперь минута разговора с рабочего на любой номер, зарегистрированный на территории РФ, обойдется бизнесменам в 1 рубль. Несмотря на то, что провайдер обслуживает более 1 млн. клиентов по всему миру, новый антикризисный тарифный план будет доступен только на территории РФ.

Обновления нацелены на поддержку отечественного бизнеса и штурм b2b рынка предоставления услуг IP-телефонии в России. Провайдер гарантирует 99,999% надежность связи и передачу голоса собеседника в HD-качестве. Кроме того, SIPNET - единственный в России оператор IP-телефонии, использующий серверную платформу CommuniGate Pro. Эту платформу разработал россиянин Владимир Бутенко - признанный лидер в сфере разработок и повышения стандартов качества для электронной почты, обмена мгновенными сообщениями и VoIP-технологиями. Ее используют ведущие компании по всему миру.

В рамках антикризисного тарифного плана, клиентам предлагается:

  • Сохранение старого или бесплатное присвоение нового номера.
  • Бесплатное подключение виртуальной автоматической-телефонной станции.
  • Полное содействие в переносе данных со старой АТС и подключение проблемных зданий.

При этом пользователь получает возможность осуществлять исходящие звонки на стационарные и мобильные номера по всей России за 1 руб. в поминутной тарификации.

В компании предполагают, что сочетание низких цен, высокой надежности связи, дополнительных инструментов для анализа эффективности сотрудников и повышения конверсии, заинтересует компании со средним, большим и очень большим трафиком исходящих звонков.

Международный провайдер IP-телефонии и виртуальной ATC SIPNET работает c 1996 года. Все оборудование находится на территории РФ. Деятельность осуществляется на уникальной платформе CommuniGate Pro, сертифицированной в России для оказания VoIP-услуг. SIPNET предоставляет услуги российским и международным компаниям.  Среди пользователей услуг лидеры финансового сектора и сектора пассажирских авиаперевозчиков РФ.

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