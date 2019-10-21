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Погода на 7 дней: от аномального тепла до привычных морозов

Москва, 21.10.2019
  • Погода на 7 дней: от аномального тепла до привычных морозов

Михаил Терещенко/ТАСС

По прогнозам синоптиков погода по всей территории России будет контрастно различаться: от майского тепла в Москве до морозов и метелей в Сибири.

Точный прогноз синоптиков. Погода в Сибири

В Сибирском округе зима переходит в наступление. Синоптики предупреждают об увеличении снежного покрова в Салехарде, где в начале недели пройдет метель при -2°...-3°С. В Туре температура днем опустится до -9°С, ночью и вовсе холодно до -16°С. Мороз будут крепчать до четверга.

Зима ослабит свою хватку только на следующих выходных, когда мороз ослабнет до -2°...-3°С, но потепление будет сопровождаться снегопадом.

Мороз ждет и жителей Красноярского края. Однако к концу недели мороз под влиянием южных ветров немного отступит. К концу недели потеплеет до +2°С. В Томске неделя начнется  с солнечного понедельника, который сменит сильная метель во вторник с температурой 0°...+1°С. Ненастная ветреная погода сохранится до конца октября.

Прогноз погоды Якутия

Арктические ветра заставят жителей Якутии потеплей одеваться, выходя из дома: морозы будут крепчать, однако, под действием антициклона отступят к концу недели. Столбики термометров стабилизируется на отметках -3°...-4°С при погожей малооблачной погоде. Но к выходным зима вернется и похолодает  до -11°С, с переменной облачностью, без сильных осадков.

Точный прогноз погода. Москва

Жители Москвы и Московской области продолжат наслаждаться весенней погодой в конце октября. В столице в понедельник побит температурный рекорд за 70 лет - плюс 17,5 градуса. 22 октября будет немного прохладней, воздух прогреется до 10–12 градусов. Ночью местами по области небольшие дожди. В среду еще теплее до 15 градусов. Осадков не ожидается. Такая же погода продержится до воскресенья. Температура воздуха будет практически неизменна  до 13 градусов тепла днем. По ночам ожидается плюс пять — десять градусов.

 Прогноз погоды. Санкт - Петербург

В Петербурге и области отступление антициклона на юго-восток приведет к похолоданию после теплых выходных. Жителей северной столицы ожидают дожди с мокрым снегом и температура воздуха до +6°С.

Однако, согласно прогнозу, не стоит опасаться стремительного перехода осени к предзимью. До конца следующей недели сохранится теплая погода, термометры днем начнут показывать +10°...+11°С. Ночью будет +6°...+7°С. Синоптики прогнозируют усиление дождей и ветра до 15-17 м/с на последних октябрьских выходных.

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