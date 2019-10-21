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Политика в отношении российской процентной ставки изменилась

Москва, 21.10.2019
Российское министерство финансов будет «только приветствовать» облегчение монетарной политики в РФ, заявил Антон Силуанов, находясь в Вашингтоне.
#Ставка ЦБ
#Экономика
  • Политика в отношении российской процентной ставки изменилась

Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) во время совещания на ежегодных совещаниях Всемирного банка/МВФ в Вашингтоне, в субботу, 19 октября 2019 года

AP Photo/TASS Автор: Jose Luis Magana

Как заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, условия для снижения ключевой процентной ставки в России есть. И правительство «будет только приветствовать снижение ставки Центрального банка более большим шагом», — передает ТАСС его слова, сказанные им в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, завершившейся в Вашингтоне воскресенье.

 «Мы будем только приветствовать… Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги», — сказал он. «У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом там — под 4%», — объяснил Антон Силуанов, подчеркнув, что решение Центрального банка по этому вопросу будет взвешенным и продуманным.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные факторы и другие поступающие данные могут подвигнуть ЦБ к тому, чтобы изменить денежно-кредитную политику более решительно.

Выглядит не совсем обычно, когда регулятор, до этого снижавший ставку с шагом в 25 базисных пунктов, вдруг говорит, что этого недостаточно, и что, возможно, надо снижать быстрее, комментирует происходящее аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он сомневается в большом потенциале данной меры, но отмечает, что еще более низкая ключевая ставка может дополнительно ослабить курс рубля, дать небольшой глоток воздуха экспортерам, говорит Алексей Антонов. На внутреннем рынке может быть легко оживление потребительского кредитования, впрочем, там уже и без этого формируется пузырь из плохих долгов, из личных финансовых пирамид граждан, берущих кредиты, чтобы закрыть предыдущие кредиты.

Баррель нефти Brent чуть дешевле 60 долларов, констатирует аналитик. Это время, когда у нас профицитный бюджет, относительно крепкий рубль и нет больших политических проблем, регуляторы хотят использовать для интенсификации экономического роста. Но нужно помнить, что рынки волатильны, и что период низкой ключевой ставки может закончиться также внезапно, как начался, предупреждает он.

Российские финансов-экономические власти продолжают придерживаться стратегии форсированного подавления инфляции вопреки меняющейся внешней и внутренней конъюнктуре, отмечает, в свою очередь, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. С точки зрения внутренней российской экономической ситуации, по его словам, последние изменения в динамике производства и потребления демонстрируют, что российская экономика не готова к дальнейшему замедлению инфляции. Негативные годовые темпы роста цен на ряд ключевых товаров, прежде всего – нефтепереработки, привели к формированию рисков дефицита, что будет способствовать ускорению прироста цен на ключевые товары в РФ в среднесрочном периоде.

При этом на мировых рынках происходит постепенное ускорение инфляции, отмечает он, причем наблюдается стремление ЕЦБ и ФРС, с их «гипермонетизированными» экономиками, не создавать на рынке избыточных дефляционных ожиданий.

Он перечисляет, кроме того, ряд факторов, которые могут повысить инфляцию при изменении политики ЦБ. Это и недостаточно высоко монетизированная экономика РФ, которая может слишком чутко отреагировать на «новые деньги». Последние придут не только со стороны денежной системы, но и из бюджета. Исполнение его расходов составило лишь 62,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета, напоминает Александр Осин. Это минимум за последние, по крайней мере, 20 лет и следует ожидать среднесрочного ускорения динамики бюджетных инвестиций. К этому следует добавить ожидания ускорения инфляции в результате повышение НДС (отнюдь еще не отыгранного по мнению аналитика), в размере от нескольких десятых до нескольких процентов в годовом исчислении. На рынках, судя по комментарию, присутствует не столько энтузиазм из-за снижения ставки, сколько инфляционные опасения.

Такого рода опасения, можно добавить, могут быть вызваны как настроенными на сверхнизкую инфляцию торговыми стратегиями, так и ориентацией на высокий уровень прибыльности при проведении финансовых операций, задаваемый высокой ставкой. Низкая инфляция, высокая ставка, это мечта финансиста. Может быть, то, что здесь эта мечта уже сбылась и нужна новая, поняли уже и Вашингтоне?

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