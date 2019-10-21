Россияне получат новую льготу по ипотеке

С 1 ноября Сбербанк России намерен запустить новый продукт, помогающий ускорить продажи жилья застройщикам, которые работают через счета эскроу, пишут «Ведомости», ссылаясь на комментарий вице-президента Сбербанка Сергея Бессонова.

Ожидается, что продукт поможет улучшить условия для клиентов, берущих ипотеку, благодаря тому, что застройщики смогут делиться с клиентами доходностью.

Уточняется, что благодаря новому сервису застройщики смогут досрочно гасить кредиты, увеличивая продажи неликвидных объектов. Покупатели получат вследствие этого дополнительную скидку по ипотеке.

Топ-менеджер Сбербанка пояснил, что покупатель получит выбор: взять дисконт размером до 1,4 процентного пункта от ставок Сбербанка на весь срок кредита или только на этап строительства до 4 процентных пунктов. Издание сообщает, что продукт рассчитан на граждан России, вынужденных параллельно с ипотекой оплачивать аренду жилья.

СМИ приводит пример, когда зарплатный клиент Сбербанка после первоначального взноса в 20% может получить снижение ипотечной ставки с 9,3 до 5,3%. Однако после льготного периода ставка вернется на прежний уровень 9,3%.