Турецкие войска в Сирии попали в окружение

Турецкая армия попала в окружение в приграничном городе Рас эль-Айн на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил депутат сирийского парламента Джансет Казан.

Он отметил, что «турецкая армия окружена сирийской», поэтому мы не боимся», цитирует парламентария агентство РИА «Новости».

Казан заявил также, что не сомневается, что вся сирийская территория будет освобождена от турецких войск. По его словам, останутся только курды, которых будет защищать армия. Парламентарий также заявил, что сирийцы не приемлют оккупацию.

Напомним, 10 октября президент Турции Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. США, которые поддерживали курдские формирования, вывели свои войска из региона.