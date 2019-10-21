Упаковка товара на паллете стрейч пленкой

От правильности обмотки товара на паллете зависит сохранность груза при его транспортировке. Широким спросом среди потребителей для этих целей пользуется стрейч пленка. В статье будет разобрано правило обмотки и какую толщину материала нужно выбирать для упаковки своей продукции.
Требования к упаковке
Упаковка поддона делится на два этапа:
установка груза
фиксация пленкой.
Продукцию устанавливают друг на друга, либо кирпичной кладкой. Главное, чтобы погруженный товар не выходил за границы поддона, иначе теряется устойчивость. Обматывать можно как вручную, так и специальным оборудованием (паллетообмотчиками).
Пленка обматывается плотно и хорошо прилегает к продукции, защищает ее от влаги и попадания пыли и грязи. Ее используют как внешнюю упаковку для транспортировки товаров (дверей, окон, мебели и др.).
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Плотность используется разная:
для обмотки небольшой партии товара используется 15-17 мкм;
товар с острыми углами либо режущими краями, упаковывают пленкой 20-23 мкм;
тяжелые предметы, в том числе строительные материалы обматывают материалом толщиной 23 мкм.
Правила обмотки
Нельзя придумать лучше материала для обмотки и упаковки грузов, чем тот который может растягиваться достаточно сильно и налипать слой на слой. Но существует немного требований для правильной упаковки паллет:
Максимальный вес обматываемого груза 800 кг.
При укладке продукции необходимо следить, чтобы он не выходил за края поддона, и был качественно уложен и прижат друг к другу, если их несколько.
При ручной упаковке под углы подкладываются картон или пластик, предохраняя пленку от разрывов.
Обмотка груза должна иметь прочность и не пропускать влагу и воздух. Не стоит экономить пленку. При перевозке товара перевозчик не будет нести ответственность за сохранность плохо закрепленного груза. Товар весом 200-600 кг обматывается минимум в 5 слоев, а товар весом до 200 кг — три слоя. Общая толщина пленки должна равняться примерно 60 микронам.
Верхняя часть паллеты накрывается фанерой или гофрокартоном, предохраняя от механических повреждений при установке поддона на поддон и приматывается пленкой.
Если в обмотке товара присутствуют дыры (в результате пропусков, либо некачественной пленки), плохая укладка товара или груз сползает с поддона, такой паллет не допускается к отправке.
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