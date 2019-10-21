Упаковка товара на паллете стрейч пленкой

От правильности обмотки товара на паллете зависит сохранность груза при его транспортировке. Широким спросом среди потребителей для этих целей пользуется стрейч пленка. В статье будет разобрано правило обмотки и какую толщину материала нужно выбирать для упаковки своей продукции.

Требования к упаковке

Упаковка поддона делится на два этапа:

установка груза

фиксация пленкой.

Продукцию устанавливают друг на друга, либо кирпичной кладкой. Главное, чтобы погруженный товар не выходил за границы поддона, иначе теряется устойчивость. Обматывать можно как вручную, так и специальным оборудованием (паллетообмотчиками).

Пленка обматывается плотно и хорошо прилегает к продукции, защищает ее от влаги и попадания пыли и грязи. Ее используют как внешнюю упаковку для транспортировки товаров (дверей, окон, мебели и др.).

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Плотность используется разная:

для обмотки небольшой партии товара используется 15-17 мкм; товар с острыми углами либо режущими краями, упаковывают пленкой 20-23 мкм; тяжелые предметы, в том числе строительные материалы обматывают материалом толщиной 23 мкм.

Правила обмотки

Нельзя придумать лучше материала для обмотки и упаковки грузов, чем тот который может растягиваться достаточно сильно и налипать слой на слой. Но существует немного требований для правильной упаковки паллет: