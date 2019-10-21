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В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

Москва, 21.10.2019

Специалисты Роскачества описали шаги, которые следует предпринять в целях защиты персональных данных в случае кражи смартфона, пишет РИА «Новости», ссылаясь на сайт ведомства. В сообщении говорится, что для преступников не менее привлекательным, чем сбыт аппарата, становится хищение личных данных, которыми можно воспользоваться.

«Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена», - уточняет ведомство.

Чтобы избежать подобных последствий, необходимо активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, с помощью которой можно стереть всю имеющуюся информацию. Также специалисты рекомендуют придумывать сложный пин-код и регулярно копировать данные, а фото хранить в облачном хранилище. Разумно будет иметь под рукой серийный номер своего устройства, говорится в сообщении.

Если смартфон уже украден необходимо сделать звонок на свой номер, если не будет ответа, необходимо удаленно стереть всю информацию, заблокировать сим-карту и банковские карты, которые привязаны к телефону. После этого можно попытаться отследить местоположение устройства и проверить аккаунты на попытки входа. Далее следует обратиться в полицию.

В ведомстве сообщили также, что ежедневно в России по официальным данным воруют тысячи смартфонов. В Роскачестве уверены, что данную цифру необходимо умножить на пять, «поскольку большинство жертв не обращаются в полицию».

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