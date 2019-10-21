Врач назвала три препарата необходимые людям старше 50 лет

Людям старше 50 лет необходимо ежедневно принимать аспирин, ингибиторы АПФ и статины. Эти три препарата помогают поддерживать здоровье, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Она подчеркнула, что исследования подтвердили, что данные препараты способные «отодвинуть» старость.

Уточняется, что аспирин предотвращающее развитие тромбов, а ингибиторы АПФ следует принимать для профилактики гипертонии. Телеведущая отметила, что медицинская статистика показала, что ежедневный прием этих лекарств продлевает жизнь на 30%. Помимо вышеперечисленных лекарст Малышева советует пить статины, понижающие уровень холестерина в крови.