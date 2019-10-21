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Бывшие стройбаты получат триллион рублей

Москва, 21.10.2019
Военно-строительная компания будет осуществлять военные стройки и исполнять контракты по гособоронзаказу и сменит «Спецстрой России»
#Строительство
#Армия
#Экономика
  • Бывшие стройбаты получат триллион рублей

Славные традиции будут продолжены

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Автор: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ

ППК, это не хуже ППШ

Президент России подписал указ о создании Военно-строительной компании, которая должна стать заменой Федеральному агентству по специальному строительству («Спецстрой России»), ликвидированному еще в сентябре 2017 года после ряда скандалов, обвинений в хищениях и срыва контрактов на 150 млрд рублей. Новая компания позволит избежать повторения проблем, считают в Минобороны. Как пишет РБК, бюджет компании составит порядка 1 трлн рублей, но это не на «разовые траты».

Эквивалент 15 миллиардов долларов, рекордный для сумм, когда либо выделявшихся бюджетом в адрес деловых компаний, рассчитан на использование до 2027 года. Об этом заявил замминистра обороны Тимур Иванов.

Под контроль ВСК перейдут строительные организации, производители стройматериалов, конструкций и изделий для Минобороны, которое, согласно указу Владимира Путина, от лица государства будет исполнять функции и полномочия учредителя. Какие именно это будут активы, определит правительство. Оно же внесет в капитал компании имущественный взнос, после чего ВСК станет генподрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных объектов, а также будет управлять проектами от планировки территорий и инженерных изысканий до капитального ремонта, перевооружения и возведения социальной инфраструктуры.

Создание ВСК – попытка начать «с чистого листа» организацию строительства для Минобороны, признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. ВСК приходит на смену скандально известному Спецстрою. Это ведомство, объединявшее многочисленные предприятия в военно-строительной сфере, было крайне неэффективно в управлении, отмечено огромными долгами, громкими коррупционными делами, масштабным срывом ввода объектов. После его ликвидации в 2017 году осталось, как наследие, множество разрозненных ФГУПов и АО. Но «раздробленность» не позволяет решать финансовые вопросы, эффективно взыскивать дебиторскую задолженность, продолжать строительство.

Новая структура призвана преодолеть недостатки Спецстроя, указывает эксперт. Выбрана форма ППК – публично-правовая компания. Это довольно редкая организационная форма, сейчас в России лишь две таких структуры, ВСК станет третьей. Она не будет заниматься коммерческим строительством, а исключительно возведением объектов Минобороны, некоммерческой деятельностью На ППК нельзя наложить взыскание на имущество, признать банкротом.

Для ВСК будет открыта система спецсчетов в опорном банке гособоронзаказа. В структуре предусмотрен превентивный контроль (наблюдательный совет, постоянный аудит, последующий контроль Счётной палаты, Федерального казначейства). ВСК станет единственным полномочным исполнителем с исключительной компетенцией в строительстве оборонных объектов. Всё это должно усилить контроль и рациональность использования средств, более прозрачное и прямое управление процессами.

При этом, добавляет Марк Гойхман, из самых лучших побуждений, в попытках преодолеть существующие трудности, создаётся новый монстр-госмонополист. Позволит ли это решить задачи и не появятся ли вместо одних проблем другие, связанные с ограничением конкуренции, усилением административного давления в данной сфере? Ответ на этот вопрос может дать только практика.

В зоне особого внимания

Бенефициаром данной инициативы будет являться, помимо министерства обороны, сама вновь создаваемая компания, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Ей обеспечена возможность получения заказов, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом не только военных объектов, но и объектов ведомственной социальной инфраструктуры, то есть гражданских объектов, строящихся на средства и в интересах армии и военнослужащих. А это не просто единичные заведения общепита и дома культуры, а жилье, больницы, школы, детские сады, целые закрытые города.

Фактически речь идет не о повторении опыта создания единого подрядчика под нужны гособоронзаказа, а о государственной строительной корпорации, которая будет обслуживать одного из крупнейших заказчиков в государстве, полагает эксперт. Только в 2019 году и только  на строительство объектов социальной инфраструктуры для военных из федерального бюджета должно быть выделено более 168 млрд руб.

Теоретически расходы на проектирование, строительство, реконструкцию и т. д. могут снизиться за счет эффекта масштаба деятельности компании, которая будет выполнять все заказы Минобороны. С другой стороны, заключает Илья Жарский, по законам рыночной экономики любое ограничение конкуренции формирует предпосылки для роста цен на его услуги.

В то же время надо отметить, что механизмы привлечения новой компанией субподрядчиков и механизм закупок пока неясны, они будут прописаны в постановлении правительства. Своя система строительных организаций существовала у военных с далеких советских времен, когда это были целые войска — строительные. Упраздненные «стройбаты», тем не менее, не хотят сдаваться. Специфика армии способна объяснить необходимость особой организации для строительства специальных объектов, по поводу гражданского строительства можно только констатировать, что, видимо, у военных есть веские резоны оставить и его в своем исключительном ведении.

Создание такой компании можно расценить как признак того, что задачи в военной сфере являются на сегодня одними из приоритетных. Согласно отдельному закону о них, N 236-ФЗ от 3 июля 2016 гола, публично-правовые компании являются некоммерческими организациями, создаваемыми законодателем или президентом для выполнения задач государственной важности. Примером является ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», созданный для решения проблемы общероссийского значения в касающейся очень многих, и так же приоритетной для госполитики жилищно-строительной сфере.

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