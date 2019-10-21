Бывшие стройбаты получат триллион рублей

Президент России подписал указ о создании Военно-строительной компании, которая должна стать заменой Федеральному агентству по специальному строительству («Спецстрой России»), ликвидированному еще в сентябре 2017 года после ряда скандалов, обвинений в хищениях и срыва контрактов на 150 млрд рублей. Новая компания позволит избежать повторения проблем, считают в Минобороны. Как пишет РБК, бюджет компании составит порядка 1 трлн рублей, но это не на «разовые траты».
Эквивалент 15 миллиардов долларов, рекордный для сумм, когда либо выделявшихся бюджетом в адрес деловых компаний, рассчитан на использование до 2027 года. Об этом заявил замминистра обороны Тимур Иванов.
Под контроль ВСК перейдут строительные организации, производители стройматериалов, конструкций и изделий для Минобороны, которое, согласно указу Владимира Путина, от лица государства будет исполнять функции и полномочия учредителя. Какие именно это будут активы, определит правительство. Оно же внесет в капитал компании имущественный взнос, после чего ВСК станет генподрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных объектов, а также будет управлять проектами от планировки территорий и инженерных изысканий до капитального ремонта, перевооружения и возведения социальной инфраструктуры.
Создание ВСК – попытка начать «с чистого листа» организацию строительства для Минобороны, признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. ВСК приходит на смену скандально известному Спецстрою. Это ведомство, объединявшее многочисленные предприятия в военно-строительной сфере, было крайне неэффективно в управлении, отмечено огромными долгами, громкими коррупционными делами, масштабным срывом ввода объектов. После его ликвидации в 2017 году осталось, как наследие, множество разрозненных ФГУПов и АО. Но «раздробленность» не позволяет решать финансовые вопросы, эффективно взыскивать дебиторскую задолженность, продолжать строительство.
Новая структура призвана преодолеть недостатки Спецстроя, указывает эксперт. Выбрана форма ППК – публично-правовая компания. Это довольно редкая организационная форма, сейчас в России лишь две таких структуры, ВСК станет третьей. Она не будет заниматься коммерческим строительством, а исключительно возведением объектов Минобороны, некоммерческой деятельностью На ППК нельзя наложить взыскание на имущество, признать банкротом.
Для ВСК будет открыта система спецсчетов в опорном банке гособоронзаказа. В структуре предусмотрен превентивный контроль (наблюдательный совет, постоянный аудит, последующий контроль Счётной палаты, Федерального казначейства). ВСК станет единственным полномочным исполнителем с исключительной компетенцией в строительстве оборонных объектов. Всё это должно усилить контроль и рациональность использования средств, более прозрачное и прямое управление процессами.
При этом, добавляет Марк Гойхман, из самых лучших побуждений, в попытках преодолеть существующие трудности, создаётся новый монстр-госмонополист. Позволит ли это решить задачи и не появятся ли вместо одних проблем другие, связанные с ограничением конкуренции, усилением административного давления в данной сфере? Ответ на этот вопрос может дать только практика.
Бенефициаром данной инициативы будет являться, помимо министерства обороны, сама вновь создаваемая компания, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Ей обеспечена возможность получения заказов, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом не только военных объектов, но и объектов ведомственной социальной инфраструктуры, то есть гражданских объектов, строящихся на средства и в интересах армии и военнослужащих. А это не просто единичные заведения общепита и дома культуры, а жилье, больницы, школы, детские сады, целые закрытые города.
Фактически речь идет не о повторении опыта создания единого подрядчика под нужны гособоронзаказа, а о государственной строительной корпорации, которая будет обслуживать одного из крупнейших заказчиков в государстве, полагает эксперт. Только в 2019 году и только на строительство объектов социальной инфраструктуры для военных из федерального бюджета должно быть выделено более 168 млрд руб.
Теоретически расходы на проектирование, строительство, реконструкцию и т. д. могут снизиться за счет эффекта масштаба деятельности компании, которая будет выполнять все заказы Минобороны. С другой стороны, заключает Илья Жарский, по законам рыночной экономики любое ограничение конкуренции формирует предпосылки для роста цен на его услуги.
В то же время надо отметить, что механизмы привлечения новой компанией субподрядчиков и механизм закупок пока неясны, они будут прописаны в постановлении правительства. Своя система строительных организаций существовала у военных с далеких советских времен, когда это были целые войска — строительные. Упраздненные «стройбаты», тем не менее, не хотят сдаваться. Специфика армии способна объяснить необходимость особой организации для строительства специальных объектов, по поводу гражданского строительства можно только констатировать, что, видимо, у военных есть веские резоны оставить и его в своем исключительном ведении.
Создание такой компании можно расценить как признак того, что задачи в военной сфере являются на сегодня одними из приоритетных. Согласно отдельному закону о них, N 236-ФЗ от 3 июля 2016 гола, публично-правовые компании являются некоммерческими организациями, создаваемыми законодателем или президентом для выполнения задач государственной важности. Примером является ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», созданный для решения проблемы общероссийского значения в касающейся очень многих, и так же приоритетной для госполитики жилищно-строительной сфере.