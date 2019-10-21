За кем пойдет Канада: парламентские выборы 2019 года

По итогам федеральных парламентских выборов в Канаде 21 октября будет избран премьер-министр и сформирован новый состав Палаты общин — нижней палаты канадского парламента. За пост премьера борются кандидаты от 6 партий, 2 из которых имеют наивысшие шансы на победу: Джастин Трюдо, кандидат от Либеральной партии, действующий премьер-министр Канады: Эндрю Шир, кандидат от Консервативной партии; Джагмит Сингх, лидер Новой демократической партии (НДП); Элизабет Мэй, лидер Партии Зеленых; Максим Бернье, руководитель Народной партии Канады; Ив-Франсуа Бланшетт, возглавляющий партию «Квебекский Блок». Основное противостояние развивается между Дж. Трюдо, которому, по данным на 18 октября 2019 г., готовы отдать голоса 30,8% опрошенных и Э. Широм, ему отдали бы предпочтение 31,7% респондентов. Третье и четвертое место в рейтинге занимают Дж. Сингх -18,8% и Э. Мэй — 8,3%, замыкают шестерку И.-В. Бланшетт — 6,9% и М. Бернье — 2,6%

В этом году предвыборная борьба выстраивается в основном вокруг вопросов экологии, экономики и социального обеспечения. Вопросы внешней политики не являются приоритетными, однако, обсуждаются кандидатами, некоторые из них имеют значение и для внутреннего развития страны, в частности, вопросы миграции, будущее отношений с США и Китаем. Канада является союзником США и активным участником международных организаций и форумов, с 2014 года правительство страны придерживается антироссийской позиции, оказывает поддержку правительству Украины в период кризиса, является участником антироссийских санкций. В связи с этим представляется важным рассмотреть позиции кандидатов по выстраиванию отношений с Россией.

Имидж кандидатов

В Канаде идет формирование новой политической элиты. На смену представителям прежнего истеблишмента приходит новое поколение политических деятелей. Интересно, что трем основным кандидатам Дж. Трюдо, Э. Ширу, Дж. Сингху едва за сорок. К новшеству можно отнести рост популярности партии Зеленых и появление на политической сцене Канады новой Народной партии, в лице лидера которой Канада сталкивается с феноменом популизма.

Эндрю Шир, Консервативная партия

Эндрю Шир создал для избирателя образ «обычного парня», канадца с невысокими доходами, регулярно подчеркивая скромное финансовое положение своих родителей и небогатое детство в противовес элитарному происхождению и разнообразию возможностей либерала Джастина Трюдо, сына бывшего премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо (1968–1984 гг.). Однако Шир получил хорошее образование и смог выстроить успешную политическую карьеру. В 2011 г. в возрасте 32 лет Шир стал самым молодым спикером Палаты Общин. В 2017 г, когда ему было 38 лет, он занял пост председателя Консервативной партии и возглавил официальную оппозицию.

Эндрю Шир выстраивает свою предвыборную кампанию на жесткой критике премьер-министра Джастина Трюдо практически по всем аспектам его деятельности, его предвыборные речи основаны на обвинительной риторики действующего премьер-министра. Еще будучи лидером оппозиции, в феврале 2019 г., Э. Шир призывал Дж. Трюдо уйти в отставку в связи с делом по участию канцелярии премьер-министра в покрывании мошенничества канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin.

Лозунг Шира — «настоящий консерватор. Настоящий лидер». Он выступает против введения либералами налога на выбросы углерода, обещает сбалансировать бюджет и сделать жизнь для канадцев более доступной.

Шансы Э. Шира на победу велики. По сути, он пытается предложить альтернативу курсу либералов и Дж. Трюдо. Основное, что может оттолкнуть избирателей от Э. Шира — сходство с консервативной риторикой американского президента Д. Трампа, который не пользуется популярностью среди канадцев. Кроме того, в ходе предвыборной кампании выяснялось, что у Шира двойное гражданство с США. Это не запрещено канадскими законами, однако, говорит в пользу его проамериканской позиции. Данный факт вызвал волну критики в обществе, но не оказал существенного влияния на рейтинг кандидата.

Джастин Трюдо, Либеральная партия

В 2015 году либерал Джастин Трюдо одержал уверенную победу в парламентских выборах над консерватором Стивеном Харпером. Консерваторы находились у власти около 10 лет (2006–2015 гг.). В тот момент молодой Трюдо, 43 года, олицетворял для многих канадцев новое поколение лидеров, на которое возлагались надежды перемен, новых подходов к решению существующих проблем, обновление кадрового состава в высших эшелонах власти. Таким образом, успех либералов в 2015 г. можно во многом объяснить желанием общества видеть значительные изменения в политическом курсе страны. «Реальные изменения сейчас» — лозунг предвыборной кампании Трюдо 2015 г. С. Харпер в той кампании сделал ставку на продолжение прежнего курса, не предложив ничего принципиально нового.

Впоследствии Дж. Трюдо критиковали за невыполнение многих предвыборных обещаний и отсутствие реальных инноваций в политике. Решающая лавина критики обрушилась на него в рамках предвыборной кампании 2019 г. В частности, правительство действующего премьер-министра обвиняют в ухудшении экономической ситуации в стране, в отсутствии реформы избирательной системы, о которой он заявлял в своей прошлой предвыборной кампании, в непоследовательности экологической политики.

На падение рейтинга либералов также повлиял коррупционный скандал вокруг либеральной партии. Канцелярия премьер-министра Трюдо фигурирует по делу покрывания мошенничества канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin.

Дж. Трюдо оказался замешанным еще в одном скандале. В период предвыборной гонки в прессе были опубликованы архивные фотографии и записи, на которых совсем молодой Трюдо, не занимавший в то время никаких политических постов, позирует в гриме, изображая темнокожих людей. Оппоненты обвинили Дж. Трюдо в расизме. Премьер-министр принес извинения за снимки, отметив, что «в то время я не считал это расистской акцией». На наш взгляд, раздувание в прессе данной истории несколько преувеличено и призвано отвлечь внимание от более существенных моментов предвыборной гонки.

Платформа либеральной партии выстраивается на следующих приоритетах: усиление позиций среднего класса Канады; увеличение уровня занятости среди среднего класса; защита окружающей среды и рост экономики; улучшение качества жизни коренных народов; обеспечение достойной роли Канады в мире.

Ближе к дате выборов, становится очевидным, что ни у либерала, ни у консерватора, почти нет шансов сформировать правительство большинства. Это означает, что каждому из них необходимо продумать варианты и формы взаимодействия с остальными партиями.

Правительство меньшинства формируется, когда лидирующая партия не набирает абсолютного большинства мест в Парламенте. В случае правительства меньшинства, партии, каждая из которых набрала меньшее количество мест в Парламенте, но которые совокупно имеют большинство мест, имеют возможность блокировать инициативы правительства и регулярно выносить вотум недоверия правительству. Среди положительных моментов — в условиях правительства меньшинства партии чаще идут на тщательное рассмотрение альтернативных позиций и предложений, более склонны к компромиссу. В условиях правительства меньшинства повышается важность и роль «третьих» партий. В современной истории Канады было семь случаев формирования правительства меньшинства. Аналитики спорят об их эффективности.

Джагмит Сингх, Новая демократическая партия

Молодой политик, бывший юрист, ему 40 лет. Еще в 2012 г. издание Toronto Star включило его список 12 молодых перспективных лидеров, заслуживающих внимания.

С 2017 г., в возрасте 37 лет, он занял пост лидера Новой Демократической Партии. Дж. Сингх — этнический индиец, исповедует сикхизм, он подчеркивает свои корни, проявляет уважение к традициям, постоянно носит индийский национальный головной убор — тюрбан. Это первый случай в истории Канады, когда на пост премьер-министра претендует представитель национальных меньшинств. Джагмит Сингх называет себя прогрессивным социал-демократом. Ключевой тезис его предвыборной кампании — повышение уровня и качества жизни среднего класса и малоимущих, все меры которые он предлагает, направлены именно на благополучие этих слоев населения и на борьбу с неравенством. Он выступает в защиту малого и среднего бизнеса, а не корпораций; поддерживает идею повышения минимальной заработной платы, выступает за повышение налогов на высокие доходы для обеспеченных групп населения и за введение налога на роскошь. Сингх пользуется популярностью среди молодежи и этнических меньшинств.

Однако Джагамит Сингх едва ли может рассчитывать на пост премьер-министра, по рейтингу он значительно отстает от ключевых кандидатов — Дж. Трюдо и Э. Шира. За всю историю Канады премьер-министрами, поочередно сменяя друг друга, становились представители только двух партий — Консервативной и Либеральной. Тем не менее, Дж. Сингх может оттянуть на себя голоса избирателей, разочаровавшихся в политике Дж. Трюдо, тем самым повысив шансы на победу Э. Шира. Хотя сам он в предвыборных дебатах в сентябре отметил, что «мы (НДП) не должны содействовать получению Э. Широм должности премьер-министра». Основной задачей Дж. Сингх считает получение максимально возможного для его партии количества мест в Парламенте, с тем чтобы оказывать влияние на процесс принятия решений.

Элизабет Мэй, партия Зеленых

Канадское общество традиционно уделяет пристальное внимание вопросам экологии и защиты окружающей среды. В предвыборной кампании 2019 тема экологии стала ключевой. Популярность партии Зеленых во главе с ее лидером Элизабет Мэй растет по сравнению с предыдущими выборными годами. Хотя она и занимает четвертое место по популярности с рейтингом 8,3%, для Зеленых в Канаде это высокий показатель. В 2015 г. накануне выборов их рейтинг был 4,6%, а в 2011 г. — 4%. Таким образом, общемировая тенденция роста популярности Зеленых нашла отражение и в Канаде. Зеленые традиционно выступают за защиту окружающей среды, гендерное равенство, предотвращение насилия, за социальную справедливость.

Руководитель партии, Э. Мэй, начала политическую карьеру в 1980-х годах, в 2006 возглавила партию Зеленых. Именно при ней партия начала активно развиваться. В этом же году ООН назвала Э.Мэй выдающимся лидером среди женщин-борцов в пользу защиты окружающей среды. Мэй — активист, она не раз была задержана полицией за проведение несанкционированных массовых акций и митингов.

В рамках предвыборной кампании 2019 г. Э. Мэй открыто заявляла, что не рассчитывает занять пост премьер-министра, но рассчитывает на получение ее партией достаточного количества мест в Палате Общин для активного участия в процессе принятия политических решений. В этой ситуации формирования правительства меньшинства Зеленые могли бы играть роль «балансира», что дало бы им гарантированную возможность продвигать свои предложения по «зеленой политике». В одном из интервью Э. Мэй отметила, что не готова поддержать ни одно правительство, у которого нет последовательного плана действий по климатической повестке. «Я не заинтересована в поддержании баланса сил с целью приобретения большей власти партий Зеленых», подчеркнула Мэй. Для нее гораздо большее значение имеет баланс ответственности за действия, имеющие значение для состояния окружающей среды.

Максим Бернье, Народная партия

Согласно опросам общественного мнения накануне выборов, Народная партия во главе с Максимом Бернье не наберет достаточного количества голосов для получения мест в Парламенте. Однако деятельность этого политика и его партии заслуживает внимания.

М. Бернье покинул Консервативную партию в 2018 г. и создал новую партию — Народную партию Канады. В лице Максима Бернье и его партии Канада сталкивается с явлением популизма, отказом от установленного порядка и авторитета элит. Бернье выступает против «истерии» вокруг изменения климата, в частности, он назвал активистку Грету Тунберг «психически неуравновешанной», отрицает «безграничное многокультурье» и «массовую иммиграцию», называет исламизм угрозой канадским ценностям. Избиратели уже проголосовали за популистов в ряде стран мира: США, Бразилии, Великобритании. Народная партия остается достаточно маргинальной в Канаде, но некоторые канадские политологи называют ее опасной, учитывая, что на фоне изменения традиционного политического порядка во многих странах мира, Канада после выборов Дж. Трюдо в 2015 г. оставалась чем-то вроде тихой гавани. Появление Народной партии и ее поддержка пусть пока и незначительной частью населения, говорит о возможной тенденции к просту популярности идей популизма в канадском обществе.

М. Бернье отрицает близость своих взглядов к взглядам Д. Трампа, однако, регулярно пользуется его инструментами — ведет Твиттер-дипломатию, намерен строить забор на участках южной границы Канады для уменьшения миграционных потоков.

Ив-Франсуа Бланшетт, Квебекский блок

Квебекский блок традиционно выступает за суверенитет Квебека, защиту интересов квебекцев и франкоязычного населения. Лидер партии Ив-Франсуа Бланшетт подчеркивает, что современный Блок отличается от созданного в 1990-е годы. Референдум по отделению Квебека не стоит на повестке дня. Квебекский блок выступает за большую независимость Квебека в вопросах иммиграции, налогообложения и ряда других. В случае правительства меньшинства вес Квебекского блока вырастает. Если НДП поддержит правительство меньшинства либералов, но вмсете они не получат 170 мест, то им понадобится поддержка Квебекского блока. Если большинство мест получат Коенсерваторы, им также понадобится поддержка Квебекского блока, так как лидер НДП Дж. Сингх полностью отказался от взаимодействия с Консервативной партий.

Вопросы внешней политики

Рассмотрим внешнеполитические подходы кандидатов от четырех основных партий: Либеральной, Консервативной, Новой демократической партии и партии Зеленых.

Канада-США

С самого начала вступления в должность в 2015 г. у Джастина Трюдо сложились теплые личностные отношения с Бараком Обамой, на тот момент действующим президентом США, что способствовало гладкому течению канадо-американских отношений. Дж. Трюдо намеревался усилить роль Канады на международной арене, расширив внешнеполитическую повестку далеко за пределы канадо-американских отношений. Однако с приходом на пост президента США Д. Трампа ситуация значительно усложнилась, появился фактор неопределенности и непредсказуемости. Канадским либералам пришлось внести коррективы во внешнеполитическую программу. По сути все силы были брошены на выстраивание сбалансированных отношений с США, в которых бы учитывались канадские интересы. Одним из ключевых событий в отношениях соседей стало обновление договора НАФТА по инициативе Дональда Трампа. С этого момента работа над договором стала приоритетной внешнеполитической задачей Кабинета Трюдо, учитывая всю важность для Канады торговых отношений с США. Таким образом, фактор Трампа оказался решающим для формирования внешнеполитических приоритетов Трюдо, переориентированных с глобальных целей на североамериканскую повестку. Новый договор, ЮСМКА, подписание которого состоялось 30 ноября 2018 г., получил разные оценки. Э. Шир раскритиковал стратегию Трюдо и отметил, что справился бы лучше с задачами согласования данного соглашения. Посол Канады в США справедливо охарактеризовал ЮСМКА как «не столько успех, сколько спасение». Канаде пришлось пойти на уступки, но, по мнению экспертов, удалось избежать наихудшего варианта — одностороннего выхода США из НАФТА и предотвратить угрозу введения американцами 25% импортных пошлин на канадские и американские автомобили и запчасти. И Канада, и Мексика выиграли в том, что для них в основном закончился продолжавшийся с момента прихода к власти Д. Трампа период экономической неопределенности и политического противостояния с США, отмеченный сокращением инвестиционной активности.

В предвыборной программе 2019 г. Дж. Трюдо подтверждает намерение выстраивать сбалансированные отношения с США, подчеркивая, что Штаты являются главным союзником и партнером Канады. В то же время, Дж.Трюдо обещает оставаться верным принципам мультилатерализма, последовательно проводить меры по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, что не совпадает с взглядами и политической повесткой Д. Трампа.

Эндрю Шир считает, что Дж. Трюдо недостаточно эффективно отстаивает интересы Канады в отношениях США. Он выступает за еще большее сближение с США, но обещает продвигать канадские интересы путем выстраивания связей с отдельными конгрессменами и лицами вне администрации Трампа. В случае прихода консерваторов к власти, он предпримет действия по присоединению Канады к противоракетной системе США. Лидер Зеленых критикует Шира за чрезмерную близость к позициям США.

В программе Новой демократической партии говорится, что защита канадских интересов возможна только при условии внешней политики, основанной на защите прав человека, мультилатерализме, обеспечении мира и международной безопасности. НДП будет противостоять Дональду Трампу и защищать канадские ценности на мировой арене. Для НДП неприемлемо введение новых тарифов со стороны США, их политика будет направлена на защиту канадского бизнеса.

Канада — Китай

Традиционно либеральная партия выступает за ослабление зависимости Канады от США, в том числе экономической зависимости. С 2015 г. либералы проводили последовательный курс на расширение связей с Китаем. Они были готовы частично отказаться от увязки развития двусторонних отношений с проведением политико-идеологических реформ в Китае. КНР охотно шли на контакт, в результате с обеих сторон прозвучали призывы к началу переговоров по соглашению о свободной торговле. Не все политические и бизнес-круги Канады с одобрением отнеслись к данной инициативе, против также выступала общество, имеющее негативное представление о Китае как стране с тоталитарным режимом. К 2018 г. достижение правительства Трюдо в плане создания договорной и институциональной основы для развития экономического взаимодействия с Китаем остались минимальными. По сути работа над двусторонним соглашением о свободной торговле так и не началась. Позднее стало известно, что премьер-министр настаивал на включении в соглашение «прогрессивной повестки дня в международной торговле», предполагающей упоминание в соглашении положений о гендерном равенстве, обеспечении прав аборигенных народов, определенные стандарты в сфере труда и природоохране. Данные требование встретили неудовлетворение китайской стороны. По мнению экспертов, Дж. Трюдо приходилось демонстрировать твердость в отношениях с Китаем как в связи с переговорами по пересмотру соглашения НАФТА, так и в связи с нарастанием конфликта в отношениях США — Китай[1].

Китайско-канадские отношения еще более осложнились в результате скандала с Huawei.. Между Канадой и КНР продолжается спор о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина. Власти Канады предполагают, что это было сделано в ответ за арест Мэн Ваньчжоу. В ходе предвыборной кампании 2019 данный вопрос неоднократно поднимался. Все кандидаты сходятся во мнении, что содействие освобождению канадских граждан — первостепенная задача в отношениях с Китаем. Кроме того, Китай заблокировал доступ на свой рынок некоторых канадских продуктов, что нанесло экономический ущерб производителям в Канаде.

Среди предвыборных обещаний Трюдо 2019 — «перезагрузка» отношений с Китаем, в качестве подтверждения намерений, после долгого перерыва в Китай был назначен новый посол Канады.

Эндрю Шир придерживается классики консерваторов — сближение с США по максимальному набору направлений внешней политики, выстраивание альянсов с схожими в мышлении демократиями. Он не поддерживает идею соглашения о свободной торговле с Китаем и считает КНР главным вызовом для Канады, в том числе в связи с тем, что интересы Канады и Китая не совместимы. Его приоритет — выстраивание торговых отношений с США, а также поиск других торговых партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Консерваторы считают целесообразным отозвать канадское финансирование из Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), он намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию против Китая из-за блокады канадской продукции и наложить ограничения на инвестиции китайских государственных предприятий в Канаду. В целом, Шир выступает за сокращение масштаба взаимодействия с Китаем.

Дж. Сингх относится к идее соглашений о свободной торговли с осторожностью, независимо от того, о какой стране идет речь. Главным приоритетом он называет защиту интересов среднего и малого бизнеса при проработке подобных соглашений.

Э. Мэй придерживается осторожной стратегии выстраивания отношений с Китаем. Она не отрицает необходимость торговых отношений, но призывает к учету канадских интересов.

Вопросы иммиграции и приема беженцев

Внимание к миграционному кризису и проблеме беженцев в ходе предвыборной кампании перед федеральными выборами 2015 г., было высоким. Данный вопрос получил освещение и в кампании 2019 г. Интерес со стороны канадцев можно объяснить особенностями восприятия ими своей страны как «честного брокера», миротворца, правозащитника, приверженца политики «мягкой силы». Речь идет об образе в мире, который до начала 2000-х гг. был присущ Канаде на протяжении многих лет. Традиционно Канада уделяла большое внимание проблеме иммиграции и приема беженцев, что вписывается в ценностные установки государства.

Джастин Трюдо в рамках предвыборной кампании 2015 г. заявлял, что Канада примет 25 000 беженцев и будет развивать эту программу дальше. Предвыборное обещание либералов было выполнено. В кампании 2019 г. либеральная партия развивает повестку по приему иммигрантов и беженцев, рассчитывая принять 350 000 человек к 2021 г.

Шир критикует иммиграционную политику Трюдо за отсутствие четких правил. Консервативная партия видит необходимость в упорядочивании иммиграционного процесса и «ограничении уровень миграции в соответствии с канадскими интересами».

НДП предлагают развернутую программу поддержки иммигрантов и беженцев, делая акцент на интеграции этих категорий людей в жизнь канадского общества. НДП расценивает иммиграцию как важный фактор развития канадской экономики.

Зеленые намерены ввести новую категорию беженцев «беженцы по экологичесиким причинам» (environmental refugees).

Российский вопрос

В Канаде опасаются вмешательства России в процесс выборов. По мнению комиссара по выборам Ива Лотэ, нельзя полностью исключать возможности вмешательства в выборный процесс в Канаде третьих стран, таких как Россия, КНР, КНДР. В связи с этим, принято решение нанять частных детективов из числа бывших полицейских, являющихся специалистами в области кибербезопасности. Кроме того, он установил тесный контакт с представителями Королевской канадской конной полиции (национальная полиция) и разведывательными службами Канады. В одном из докладов Университета Карнеги говорится, что Россия может предпринять попытку вмешательства в связи с долгосрочными интересами России в Арктике и намерением противостоять Канаде в этом регионе.

Отношения с Россией стали претерпевать ухудшения еще до начала украинского кризиса. За последние оды ни одна из сторон не предпринимала активных попыток наладить взаимодействие на политическом уровне. Разногласия между двумя странами касаются и подходов к решению важных международных проблем, таких как сирийская, иранская, ситуация на Ближнем Востоке. Канада одной из первых ввела санкции против России в 2014 г., распространив их на финансовую, оборонную и нефтегазовую отрасли. В санкционный список попали российские чиновники и бизнесмены, были наложены ограничения на операции с российскими банками. С приходом к власти Дж. Трюдо в 2015 году были ожидания оттепели в российско-канадских отношениях, некоторые шаги премьера намекали на это, однако, со временем стало ясно, что улучшения отношений не произойдет. Отчасти это объясняется близостью Канады к США в своих внешнеполитических действиях и поддержкой антироссийской политики со стороны многочисленной украинской диаспоры в Канаде, чью поддержку лидеры страны не готовы потерять. К тому же, ущерб для канадской экономики и политики от низкого уровня развития российско-канадских отношений незначительный. Таким образом, поиск путей взаимодействия с Россией не входит в число приоритетов канадской внешней политики.

В ходе предвыборных дебатов вопросы отношений с Россией поднимались в основном в контексте украинского кризиса.

Дж. Трюдо считает, что действия России на международной России по многим аспектам противоречат принципам международного права. Он рассматривают Россию как угрозу стабильности на Украине, выступает против ее возвращения в Группу Семи, не согласен с решением о возвращении России в ПАСЕ. На встрече с новым президентом Украины В. Зеленским в июле 2019 г. Трюдо дал обещание оказывать поддержку Украине в борьбе с российской «агрессией», выделив дополнительно 45 млн долл. на программу помощи Украине в проведении реформ. Министр иностранных дел Канады заявила, что лицам с российскими паспортами, выданными в Донбассе и Луганске, будет отказано во въезде в Канаду.

Один из твиттов Э. Шира полностью характеризует его позицию по России: «В 2014 г. консервативное правительство (Стивена Харпера) выступила за исключение России из Группы Восьми после ее действий по «оккупации» Крыма. «С того момента Россия не предприняла никаких мер, чтобы завоевать доверие международного сообщества. Мы не должны пускать их обратно, пока они не уйдут из Украины».

Э. Шир обещает своим избирателям, что Консервативное правительство под его руководством будет оказывать всестороннюю поддержку Украине, и поможет в борьбе с российской агрессией».

Э. Шир и консерваторы считают Россию, а именно Владимира Путина, серьезной угрозой мировому порядку, а также угрозой стабильности не только в Европе и на Украине, но и в Арктическом регионе. Лидер консерваторов так отозвался о российском президенте: «Сегодня Путин оккупирует Украину, а завтра это будет вторжение в арктические воды Канады». Консерваторы выражают несогласие с российской политикой в отношении Ирана и на Ближнем Востоке в целом.

Лидер Консервативной партии входит в российские черные санкционные списки иностранных граждан (политиков, чиновников, общественных деятелей), которым может быть запрещен въезд в Россию, в связи с их активной антироссийской деятельностью. В телевизионных дебатах Э. Шир так прокомментировал этот факт: «Я считают для себя честью быть единственным лидером партии среди кандидатов на пост премьер-министра, которому в настоящее время запрещен въезд в Россию в связи с оказанием поддержки Украине».

Лидер НДП Джагмит Сингх не делал громких заявлений по России в ходе предвыборной кампании, тем не менее, НДП как партия придерживается жесткой антироссийской санкционной политики, и Сингх вряд ли откажется от ее продолжения.

Из всех кандидатов наиболее мягко высказывается в отношении России и ее лидеров Элизабет Мэй, что не мешает ей поддерживать идею ужесточения санкций против России.

В предвыборных дебатах Мэй подчеркнула, что существуют двойные стандарты, когда считается ненормальным, что Россия «оккупировала» Крым, но нормальным — когда Израиль «оккупирует» Палестину. С ее точки зрения П. Порошенко изначально пришел к власти в результате действий, которые могут быть расценены как переворот. В целом она полагает, что Канаде следует поддержать народ Украины, но также и поддержать дело мира и снижения уровня напряженности. Озабоченность Зеленых вызывает политика России в Арктике. Они сетуют на то, Канада не обладает системой наблюдения на арктических берегах, не имеет возможности «перехватить российские суда, которые приходят к арктическим берегам Канады и людей, которые с этих судов сходят». Данное высказывание вызывает сомнение. В российских источниках нет никакой информации на данный счет. Не вполне ясно, на какие данные опираются Зеленые.

Таким образом, все кандидаты достаточно негативно настроены по отношению к России и вряд ли можно говорить о позитивных сдвигах в двусторонней повестке в ближайшем будущем независимо от того, кто из кандидатов займет пост премьер-министра. Разногласия России и Канады в связи с украинским вопросам стали оказывать влияние на арктическую повестку, хотя именно в этой области потенциал для развития отношений существуют даже в условиях кризиса и на него возлагались надежды.

Как представляется, в условиях растущего непонимания, расходящихся нарративов и отказа от политического диалога, было бы особенно важно поддерживать двусторонние российско-канадские контакты на академическом и экспертном уровне, прерванные с 2014 г., с тем чтобы не допустить еще большего провала в отношениях и дальнейшего роста непонимания.