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Российский газопровод остановит бум поставок СПГ в Китай

Москва, 22.10.2019
Российский трубопроводный газ уменьшит спрос Китая на СПГ и охладит перегретый азиатский рынок
#Экономика
  • Российский газопровод остановит бум поставок СПГ в Китай

ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

1 декабря по российско-китайскому газопроводу «Сила Сибири» в Поднебесную должны пойти первые кубометры природного газа из России. Аналитики считают, что запуск мощного магистрального газопровода «Сила Сибири» повлияет на китайский спрос на сжиженный газ (СПГ) в среднесрочной перспективе и добавит еще один «медвежий» фактор на перенасыщенный и без того газовый рынок Азии.

Немедленное воздействие «Силы Сибири» на цены на газ на предстоящую зиму будет, вероятно, незначительным. Однако речь идет о начале работы газопровода, который в первый год будет пропускать значительно меньше пропускной мощности.

В прошлую среду было завершено строительство северного участка восточного этапа российско-китайского газопровода. В PetroChina надеются, что первые кубометры российского газа по нему начнут поступать в хранилища на севере КНР уже в первый день зимы.

Китайские поставщики газа считают, что ввод «Силы Сибири» негативно повлияет на импорт Китаем СПГ и уже готовятся в декабре снижать его поставки на север КНР. Двое импортеров не исключают возможности перепродажи СПГ, который поступит зимой, на спотовом рынке, если газопровод начнет работать, как планировалось, 1 декабря.

«Сила Сибири», один из наиболее ожидаемых азиатских энергетических проектов, будет иметь серьезные последствия для снабжения Поднебесной природным газом, спроса в регионе на сжиженный газ и энергетической стратегии России в Азии. Он еще больше укрепит энергетическую безопасность Китая и вполне соответствует недавнему решению Пекина о слиянии трех нефтяных госкомпаний.

Наверняка газопровод «Сила Сибири» поможет замедлить рост импорта Китаем СПГ в среднесрочной перспективе, но в эту зиму он, по оценкам аналитиков S&P Global Platts Analytics, едва ли сильно повлияет на спотовый газовый рынок Азии. На первом этапе объемы прокачиваемого газа будут невысоки, объясняет старший аналитик Platts Asia LNG Analytics Джефф Мур. К тому же, газ будет идти только в определенный район на севере КНР.

«Теплая погода, замедляющая активность в энергоемких секторах промышленности, или нехватка новых мощностей для регазификации сильнее «Силы Сибири» повлияют на китайский импорт СПГ этой зимой»,- считает Мур.

В первый год работы «Силы Сибири» поставит в КНР 5 млрд м³ газа, т.е. примерно 1,6% потребности Китая в газе, оцениваемой в 2019 г., по данным Platts Analytics и Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, в 316 млрд м³.

Полной пропускной мощности – 38 млрд м³/год газопровод достигнет в 2022-23 гг. Тогда пропущенный по нему газ будет составлять около 9,5% от потребности КНР в газе. Ожидается, что в 2022 году она составит 402 млрд м³.

Северный участок газопровода имеет протяженность 1067 километров. Он свяжет российских поставщиков газа с китайскими потребителями на северо-востоке КНР и в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и поможет укрепить энергетическую безопасность крупнейшего центра по потреблению газа зимой.

Полная же длина газопровода «Сила Сибири» после окончания строительства в 2022-23 гг. составит 3371 км только в Китае. Он будет разделен на три участка: северный, центральный и южный. Конечным пунктом является Шанхай. Газопровод проходит по территории девяти провинций и автономных районов и связывает Северо-восточную, Западно-восточную и Пекин-Шэньси газовые сети.

China National Petroleum Corp, родительская компания PetroChina, подписала в 2014 году 30-летний договор купли продажи с российским «Газпромом» на поставки газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Ожидается, что всего по этому договору будет поставлено в Поднебесную более 1 трлн м³ российского газа. Планируется довести в 2021 году поставки газа до 10 млрд м³/год, а к 2022-23 гг. – до 32 млрд м³/год.

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