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Где быстрее всего растут зарплаты

Москва, 22.10.2019
Не там, где вы подумали. Хотя и там тоже
#Доходы населения
#Зарплата
#Общество
#Экономика
  • Где быстрее всего растут зарплаты

"Как работал, так и заработал", - сообщает плакат у окошечка кассы. Но это далеко не всегда так

Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко

Russia Today составила рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет, на основе данных Федеральной государственной службы статистик (Росстат). Из него видно, что самые низкие зарплаты подтянулись к среднему уровню. При этом на человеческом уровне наша экономика действительно стала не только нефтяной, но и информационной.

Наиболее существенно с 2013 по 2018 год в России выросли зарплаты работников из области культуры, спорта, досуга и развлечений. Но речь не о «звездах» ни в одной из этих категорий, а, напротив, о малозаметных тружениках, скорее всего, бюджетниках, чьи зарплаты в 2013 году были в среднем 25,2 тыс. рублей. Теперь, точнее, по итогам 2018 года они получают по 43,9 тыс. рублей в месяц.

Наиболее традиционные для России виды деятельности тоже подтянулись… до уровня 5-ти летней давности у предыдущей категории. В  сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2018 году средняя зарплата составила 28,1 тыс. рублей. Но это на 73% больше, чем пятью годами ранее, когда было 16,3 тыс. рублей.

В сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг средний оклад работника составил чуть более 40 тыс. рублей, а в 2013 году — 24,5 тыс. рублей, показав прирост — 63%.

Средняя зарплата работников, занятых в области информации и связи, увеличилась на 60% с того уровня, который для предыдущих категорий стал верхним. Теперь им платят по 67,8 тыс. рублей в месяц. В добыче полезных ископаемых закономерный рост — с 54,1 тыс. до 83,2 тыс. рублей, плюс 54%.

Наиболее сильный рост зарплат в бюджетной сфере объясняется эффектом низкой  базы, то есть именно эти профессии были среди отстающих, поясняет управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. Теперь социальная сфера, в том числе культура, оказалась в центре внимания государства, в том числе из-за реализации национальных проектов. Что касается здравоохранения, то в последнее время эта тема стала одной из центральных в информационной повестке, и есть основания полагать, что зарплаты врачей будут расти опережающими темпами.

Рост зарплат в сфере сельского хозяйства объясняется введением санкций и привилегированном положении, в котором из-за этого оказался агросектор. Тем не менее, заключает эксперт, сюрпризов рейтинг не преподнёс, и самые высокие зарплаты в сырьевой сфере, что объясняется характером экономики, и в секторе IT из-за всеобщей цифровизации.

Майские указы президента РФ играли довольно значимую роль в росте зарплат бюджетников в целом и работников из сферы культуры в частности: в планах правительства было увеличить им выплаты до 100% средней по региону, добавляет директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Она так же отмечает эффект низкой базы: изначально низкие зарплаты позволили отчитаться о значительном приросте доходов в процентном соотношении. К сожалению, независимые исследования сообщают, что зарплаты людей, занятых в культуре, все еще значительно отстают от средних по региону в большинстве областей, так что следует ожидать дальнейшего роста показателя в будущем. В целом же, отмечает он, доходы увеличиваются в зависимости от экономической ситуации в стране, а ВВП у нас растет едва ли на 1% ежегодно.

Можно проанализировать данные по среднему росту зарплат в регионах и заметить очевидный тренд — показатель растет заметно быстрее в областях, где население получает наименьшее жалование, добавляет Арсений Дадашев. Например, Москва находится лишь на 14 позиции по темпах роста доходов — 8,9% за последние полгода, тогда как в Костромской области они увеличились на 15%, но составляют всего 27 тысяч рублей, в Тыве — 12,5% и 34 тысячи рублей и так далее. Таким образом, заключает аналитик, сейчас заметен рост лишь в регионах с минимальными зарплатами, происходящий за счет увеличения бюджетных расходов в рамках национальных программ.

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