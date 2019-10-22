Азия выходит вперед по инвестициям в Россию

Шести миллиардов не жалко

85% международных инвесторов ожидают роста финансовых и экономических показателей в России в ближайшие три года, еще на шесть процентов больше инвесторов рассматривают РФ как стратегический для себя рынок. Такие данные получила компания Ernst & Young, сократившая ныне свое имя до EY, по результатам исследования, проведенного в июле-августе 2019 года для Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ (КСИИ, действующий при поддержке Минэкономразвития). Материалы размещены на сайте «EY-Россия».

EY исследововала перспективы развития международного бизнеса в России. Каковы приоритеты опрошенных, ориентированных на РФ представителей иностранных компаний? Прежде всего — вывод новых продуктов и услуг на российский рынок, что планируют сделать 49% компаний. Это порадовало бы во времена Горбачева, но сейчас означает рост конкуренции с российскими товарами, скажет скептик. Впрочем, еще больший скептик скажет, что российский товаров почти не осталось, так что это означает рост конкуренции импорта с импортом. Так что ладно, пускай.

Следующий приоритет должен понравиться всем, кроме тех, кого бередит одна лишь цифровизация. Это расширение производства, о чем говорят 40% опрошенных EY представителей компаний. Далее идет увеличение инвестиций в логистику, интересующее 13% из них.

Как таковые инвестиции обещаны в таких параметрах: «Участники опроса рассчитывают вложить в страну 6,5 миллиарда долларов в 2019 году. Почти половина этой суммы (44%) приходится на компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, проекты которых самые капиталоемкие».

Сумма с макроэкономической точки pрения не особенно впечатляет, но надо иметь в виду, что она выведена на основе намерений только опрошенных бизнесменов, а их не так много, 95 (включая 53 членов КСИИ). Впрочем, это ведь, видимо и есть основные, работающие с Россией люди. Так что могли бы и побольше вложить, как бывало некогда.

Что не нравится китайцам

26% компаний — из Китая, 14% — из США, еще 42% делят между собой компании из Германии, Франции, Швейцпарии, Великобритании и Японии, на долю остальных стран пришлось 18%. Компании представляют 11 отраслей, от производства потребительских товаров до финансов, а так же сельского хозяйства, не исключая, разумеется, энергетику и природные ресурсы.

«По части планируемого роста лидирует Азия: 41% азиатских компаний собираются увеличить инвестиции в 2019 году, среди европейских и американских компаний такие планы есть у 29%», — говорится в докладе. Авторы отмечают это как позитивный результат начавшегося несколько лет назад «поворота на Восток». Привычный обобщенный портрет иностранного инвестора меняется. Но претензии у него обычные, «западные» (и редкий случай присутствия такого рода замечания в описываемом исследовании): «Недостаточная прозрачность и предсказуемость российской судебной системы мешают развитию промышленных проектов», говорится в разделе «Мнение китайских компаний». Это единственный, кстати, страновой раздел доклада EY.

Что касается не намерений, а оценок, то быстрого роста ожидают компании медицинского и фармацевтического сектора, строительной и инженерной отрасли, а так же энергетики, следует из документа.

Исследование сделано к заседанию совета в октябре, состоявшегося 21 числа. Оно носит, все-таки, довольно-таки парадный характер, 61% опрошенных отметили улучшение делового климата в РФ и заботу о нем государства, а о недостатках практически не сказано. Из негативных факторов в исследовании отмечены, пожалуй, только антироссийские санкции. И вот что по этому поводу говорили инвесторы.

Санкции привели к сокращению российского рынка для 44% компаний. Для 27% сложнее стало финансировать российские проекты, с наибольшими проблемами здесь столкнулись компании сельскохозяйственного сектора — 75%. В среднем у каждой четвертой компании санкции привели к нарушению сложившихся цепочек поставок, а среди производителей потребительских товаров — у 64%. Чуть больше трети компании с годовой выручкой от 300 млн долларов США отметили, что санкции создали им серьезные репутационные риски.

Из любопытного: для азиатских компаний важнее всего налоговые льготы (75%), для европейских — близость к рынкам сбыта (70%), а для американских — возможность диалога с властью (71%) и доступность кадров (57%).

ПИИ увязались за ВВП

Оценивая динамику прямых инвестиций в экономику РФ можно говорить, во-первых, о двукратном падении притока ПИИ, начиная с 2012 года, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Это совпало по времени с началом последней фазы экономического застоя и по темпам сокращения совпадает с данными динамики ВВП, розничных продаж, промпроизводства. Причинами представляется двукратное или близкое к двукратному сокращение темпов прироста денежной массы и базы, рост реальных ставок, ужесточение реальных и номинальных налоговых условий.

В итоге в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в РФ составил 8,8 млрд (около 0,6% ВВП РФ), против 55,1 млрд долларов в 2011 году (порядка 3% ВВП), констатирует он.

Вторая проблема, говорит аналитик – структура этих прямых иностранных инвестиций. За 10 последних лет доля добыча полезных ископаемых в них составила в среднем 41%, существенно увеличившись в последние годы. Доля финансов, страхования и торговли — еще 37%. Это те отрасли, которые иностранные инвесторы готовы развивать в РФ. Доля обработки в иностранных инвестициях за исключением металлургии, обработки древесины, производства кокса и нефтепродуктов и ряда прочих отраслей низкого или относительно низкого передела, связанных с добычей сырья, составляет 9%.

В условиях представляющейся низкой монетизации экономики и налоговой нагрузки, смещенной на производственный сегмент, иностранные инвесторы готовы вкладываться практически только в то, что дает сырьевую ренту. И даже в этот сегмент при нынешней политике вложения падают, заключает Александр Осин.

Обоюдоострые инвестиции

По итогам первого полугодия 2019 года объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику вырос к уровням аналогичного периода 2018 года на 38%, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, казалось бы, наблюдается всплеск роста интереса к российским предприятиям, однако в абсолютных цифрах мы говорим всего об 11,6 млрд долларов.

Но в масштабах российской экономики это сумма незначительная и сформирована она, считает эксперт, в основном за счет репатриации средств крупнейших компаний, то есть, грубо говоря, в основной массе это даже не средства иностранных инвесторов. Для сравнения он приводит данные за первое полугодие кризисного 2010 года. Тогда был зафиксирован спад объемов прямых инвестиций нерезидентов в экономику сразу на 5,5%, но при этом в абсолютных цифрах они оценивались в 30,38 млрд долларов. То есть, за менее чем 10 лет объем прямых инвестиций сократился почти в 2,6 раза, что достаточно сложно считать признаком роста привлекательности российской экономики для зарубежных инвесторов.

Нельзя отрицать, продолжает Илья Жарский, что российская экономика действительно представляет стратегический интерес для иностранного капитала, но нужно признать, что реализации этого потенциала мешает три фактора. Первым из них он называет санкционные риски, вторым – российских режим контроля над иностранными инвестициями в стратегические отрасли, список которых достаточно обширен.

По поводу последнего стоит сказать, что здесь государство, скорее, правильно расставило приоритеты. Иностранные инвестиции не самоцель, и это не просто деньги, а еще и контроль в чужих руках (если он ничем не ограничен), и уходящая за рубеж прибыль, что отнюдь не является пренебрежимым обстоятельством. И если бы не были придушены и внутренние инвестиции, российский режим контроля сказался бы положительно на росте национального бизнеса, который повел бы, в соответствии с законодательством, за собой иностранцев. Как отмечает сам Илья Жарский, если зарубежная компания хочет разрабатывать недра, развивать телекоммуникационный бизнес, транспортную инфраструктуру, вкладываться в энергетику и т.д., она не может делать это самостоятельно, ей нужен российский партнер. Вопрос в том, не мешало ли государство появиться такому партнеру — одному, второму и так далее?

Третьим, негативно влияющим на динамику иностранных инвестиций фактором, эксперт называет спад в экономике, который продолжает негативно влиять на внутренний рынок. В условиях спада потребления развивать в России производство, направленное на удовлетворение внутреннего спроса не имеет никакого смысла, пессимистично считает он.

Тем не менее, российский рынок интересен, следует и из доклада EY, как не можен не быть интересен рынок емкостью полторы сотни миллионов потребителей, тем более, если это не в Бангладеш (при всем уважении к южным соседям). И, если кому и сложно работать на этом рынке, то точно не иностранцам.