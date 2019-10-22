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Коломойский обрушился на министров Зеленского с оскорблениями

Москва, 22.10.2019

Украинский олигарх Игорь Коломойский обрушился с критикой и оскорблениями в адрес министров, раскритиковавших шоу «Квартал 95» за комедийный номер о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Коломойский заявил, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, должен подать в отставку. Ранее Милованов заявил, что комедийный номер плохо скажется на инвестиционном имидже Украины. «Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине — дебил», — сказал Коломойский. Кроме того, олигарх обозвал министра культуры Украины Владимира Бородянского, который извинился перед Гонтаревой, «подонком». «Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок» - заявил Коломойский.

Ранее шоу «Квартал 95», которое выходит на телеканале Коломойского «1+1», показало комедийный номер о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Ранее неизвестные сожгли загородный дом Гонтаревой и автомобиль принадлежащий членам ее семьи. Гонтарева обвинила в этих нападениях олигарха Игоря Коломойского, который мстит ей за национализацию ранее принадлежавшего ему «Приватбанка».

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