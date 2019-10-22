Компания «Россети» с 2020 года начнет участвовать в системе налогового мониторинга

Компания «Россети» с 1 января 2020 года перейдет на систему налогового мониторинга. Такая форма контроля позволит минимизировать налоговые риски и сократить сроки проведения налоговых проверок до минимума. Инициативу компании поддержала Федеральная налоговая служба. Как отметили в «Россетях», это говорит о высоком доверии к деятельности компании со стороны контролирующего органа.

«Идея перехода «Россетей» на систему налогового мониторинга была поддержана правлением компании. Отмечу, что стандартизация проведения налогового мониторинга соответствует мировым тенденциям по совершенствованию взаимодействия с налоговым органом и направлена на повышение прозрачности компаний, инвестиционной привлекательности за счет оптимизации издержек, связанных с налоговым контролем, минимизации налоговых рисков», - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам Павел Гребцов.

Система мониторинга открывает доступ к налоговому и бухгалтерскому учету компании налоговым органам в режиме онлайн, а также позволяет представлять первичные документы и пояснения по запросам налоговиков. Контролирующий орган в свою очередь дает разъяснения по тем или иным налоговым рискам.

Помимо этого система позволяет ускорить разрешение спорных ситуаций в части применения налогового законодательства. Система действует в России с 2016 года.