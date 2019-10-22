МКБ с начала 2019 года разместил около 10% от всего объема облигационных займов в РФ

Московский кредитный банк (МКБ) с начала 2019 года выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций на сумму 560 млрд руб. Таким образом за девять месяцев 2019 года банк вошел в ТОП-5 организаторов облигационных займов на рынке РФ, на его долю приходится около 10% всех рыночных размещений.

Среди ключевых сделок выпуск облигаций для крупнейших государственных и частных компаний:

Газпром, РЖД, ДОМ.РФ, Славнефть, ХК Металлоинвест, Сбербанк, Почта РФ, ГК Автодор, Федеральная пассажирская компания (ФПК), КАМАЗ, Русал, Еврохим, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Магнит, МегаФон, ВЭБ.РФ, Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), X5, Роснефть, Полюс, Газпромбанк, АФК Система и многие другие.

Одной из знаковых сделок стало первое на российском рынке размещение облигаций белорусского корпоративного эмитента – компании «Евроторг».

«МКБ продолжает наращивать свое присутствие в DCM-сегменте. Мы не ограничиваемся работой с российскими заемщиками и активно развиваем сотрудничество с международными эмитентами. В настоящее время на долю МКБ приходится около 10% всех рыночных размещений облигаций в России (без учета ОФЗ). Мы благодарны нашим клиентам за доверие и всегда готовы предложить им комплексные решения в рамках всей продуктовой линейки инвестиционно-банковских услуг. Высокие результаты нашей деятельности по итогам 3-х кварталов текущего года свидетельствуют об эффективной работе всей команды МКБ», -сказал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.