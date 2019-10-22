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Москва озвучила Киеву условия переговоров по морской границе

Москва, 22.10.2019

Переговоры о морской границе между Украиной и Россией пройдут при условии признания Киевом российской принадлежности Крыма, заявил министр иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат пояснил, что, скорее всего, Украина под «принудительными переговорами» имеет ввиду согласительную процедуру, которая предусмотрена статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условии применение данной процедуры будет возможно только при отсутствии территориальных споров.

Ранее Киев предложил провести «принудительные» переговоры с Москвой в целях пересмотра морской границы. Руденко подчеркнул, что в случае, если украинское правительство, ссылаясь на данную процедуру, обозначает готовность признать суверенитет России над Крымским полуостровом, то это станет хорошей основой для решения вопроса о морской границе между странами.

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