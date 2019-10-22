ООН: население Юго-Восточной Европы драматически сокращается

ООН бьет тревогу – на юго-востоке Старого Света наблюдается серьезное сокращение численности населения. Речь идет не о драматичном падении уровня рождаемости и повышении смертности. Просто молодежь региона уезжает в поисках лучшей жизни и перспектив в другие, более богатые страны.

ООН предупреждает, что серьезные демографические проблемы могут негативно отразиться на способности балканских государств выполнять жизненно важные социальные функции для населения.

Согласно последним расчетам и прогнозам специалистов ООН 9 из 10 стран планеты с наиболее быстро убывающим населением находятся на юге и юго-востоке Европы, сообщила агентству Reuters региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии, Фонд ООН в области народонаселения Аланна Армитаж.

К 2050 году, к примеру, население Болгарии по прогнозам сократится на четверть. Почти во всех странах региона в предстоящие десятилетия население будет сокращаться, потому что за границу уезжает больше людей, чем приезжает. Естественно, неблагоприятно сказывается на численности населения Балкан и низкие уровни рождаемости.

«Сокращение числа детей и высокая миграция означают, что население Юго-Восточной Европы снижается и стареет,- говорит г-жа Армитаж.- В отличие от Западной Европы на юго-востоке континента некому заполнять брешь, потому что на Балканы в поисках работы и «сытой» жизни никто не едет».

В 1995-2035 годах доля населения старше 65 лет удвоится, а в некоторых странах, согласно прогнозам, пожилых людей станет больше даже в три раза!

Поскольку речь идет о сокращении численности трудоспособного населения, возникают опасения за судьбу социальной защиты и в первую очередь пенсий, убеждена Аланна Армитаж.

В большинстве балканских стран уже сейчас ощущается острая нехватка рабочей силы, что замедляет рост экономик и все больше разрушает надежды на то, что восток Старого Света догонит по уровню жизни запад.

Проблема с населением способствует низким зарплатам, неудовлетворительному образованию и профессиональной подготовке. Конечно, накладывает негативный отпечаток эта ситуация и на политику. Политическая нестабильность вместе с экономическими причинами и заставляет молодежь уезжать на запад в поисках хорошо оплачиваемой работы.

Аланна Армитаж опасается, что при текущем положении вещей бороться с миграцией и низким уровнем рождаемости будет трудно.

«Одним из наиболее обещающих способов борьбы с этими тенденциями является определение стратегий, укрепляющих человеческий капитал,- делится своими мыслями Армитаж.- Для этого правительства должны уделять больше внимания и сил этим проблемам и строить стратегию с учетом мер по улучшению ухода за детьми, более гибким графикам работы, отпускам по уходу за ребенком, причем, не только для женщин, но и для мужчин и более справедливому и равному дележу забот и трудностей между мужчинами и женщинами.

Для того, чтобы молодые люди получали хорошие зарплаты, необходимо также гарантировать гладкий переход от учебы к работе и предоставить населению хорошие рабочие места. Только в такой ситуации молодежь перестанет уезжать за границу на заработки и численность населения перестанет снижаться.