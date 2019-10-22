Силуанов сообщил, что Россия сможет пережить падение цен на нефть до $20

Россию вполне устраивает стоимость нефти на текущий период, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC. Чиновник подчеркнул, что РФ предприняла все меры для минимизации ущерба в случае падения цен на нефть.

Силуанов уточнил, что цена на нефть может вырасти из-за «ограничений на добычу и поставки», но на короткий срок. Министр при этом не отрицает, что низкие цены на сырье могут «оказать влияние на динамику в российской экономике». Главной задачей России на сегодня является уменьшение зависимости от цен на энергоносители, для этого российский бюджет построен из расчета «42 доллара за баррель», заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что спокойствия за ситуацию с мировыми ценами на энергоносители прибавляет «саккумулированный в России золотой запас», что даст возможность государству выполнять свои обязательства «в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета» даже в случае падения цен на нефть до 30 или 20 долларов за баррель