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«Судьбоносные решения»: Путин сделал заявление после шестичасовых переговоров с Эрдоганом

Москва, 22.10.2019

Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили выйти на судьбоносные решения по Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером, сообщает ТАСС.

"Не могу не выразить удовлетворение тем, что в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", - сказал Путин.

По его словам, РФ и Турция считают необходимым помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить социально-экономическую нагрузку на страны, которые приняли беженцев. "Призываем международное сообщество, особенно профильные агентства ООН, активнее оказывать гуманитарное содействие всем возвращающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - сказал он.

По словам российского лидера, турецкий коллега подробно объяснил ему цели и задачи операции Турции в Сирии. "Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией", - сообщил президент РФ.

Путин также заявил, что Турция и Россия едины во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии.
"Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции, - сказал он. - Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход".

По его мнению, важно не допустить, чтобы действиями Турции в Сирии воспользовались террористы. "Важно, чтобы действиями турецких вооруженных сил не воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в России), чьи боевики содержатся в плену у курдских вооруженных формирований и пытаются вырваться на свободу", - отметил политик.

Президент России также сказал, что Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. "Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия", - сказал российский лидер.

Говоря о ситуации на сирийской территории, он отметил, что сепаратистские настроения в Сирии подогревались извне.
Наконец, Путин выразил мнение, что ситуация "на земле" в Сирии не должна препятствовать запуску работы Конституционного комитета. "Исходим из того, что ситуация на земле не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе, 29-30 октября в Женеве", - заявил российский президент.

В свою очередь турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ходе операции на севере Сирии делает все возможное, чтобы очистить территории от боевиков, заявил

"В этой операции, "Источник мира", мы делаем все возможное, чтобы очистить эти территории от терроризма", - заявил Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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