Россияне определил самую бесполезную бытовую технику

Мультиварка является самой бесполезной бытовой техников для дома, такие выводы своих исследований среди домохозяйств публикует портал Hi-Tech Mail.ru.

«Порядка 18% опрошенных назвали мультиварку самой бесполезной», — свидетельствуют данные опроса ресурса.

Также в ходе исследования выяснилось, что чаще всего в домах россиян встречается микроволновая печь, которая есть у 84% опрошенных. Блендер есть у 77% домохозяйств, мясорубка у 62 и кофеварка у 39%.

Часть опрошенных среди основной бытовой техники назвали посудомоечную машину (32%), увлажнитель воздуха (28%), отпариватель (17%) и робот-пылесос (12%). 78% респондентов заявили, что при выборе бытовой техники руководствуются ее функциональными свойствами. Для 70% респондентов главным фактором при принятии решения о покупке является цена, а для 60% — на производителя.

Также в исследовании говориться, что 50% россиян, принимая решение о покупке бытовой техники, читают отзывы в интернете.