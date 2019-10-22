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Прогноз погоды: зима всех сильно удивит

Москва, 22.10.2019
  • Прогноз погоды: зима всех сильно удивит

Артем Геодакян/ТАСС

Гидрометцентр составил долгосрочный прогноз на предстоящую зиму 2019 -2020 года. В службе подчеркивают, что традиционно вероятность подобного прогноза составит около 67-69%.

В целом синоптики обещают россиянам теплую зиму без аномальных морозов. На Европейской части России ожидается рекордное тепло, в Сибири погода будет соответствовать климатической норме, однако, некоторых регионах СФО даже будет теплее, чем обычно. Единственным исключение из правил этой зимой станет Камчатка. Этому региону синоптики предсказывают более холодную, чем обычно, зиму.

Погода в России в ноябре 2019 года

После аномально теплого октября, когда температура  будет держаться практически по всему северу страны – от Санкт-Петербурга до Анадыря, ноябрь покажется крайне холодным. Однако, по сообщению синоптиков, во всех регионах без исключения произойдет возврат к климатической норме, что может быть воспринято, как похолодание.

Теплее, чем обычно в последнем месяце осени будет на самом севере страны, то есть выше условной линии Архангельск – Салехард – Оймякон – Анадырь.

Погода в декабре 2019 года в России

Регионы ЦФО ждет более теплый, чем обычно декабрь. Первый месяц зимы может порадовать жителей центральных регионов дождями вместо привычных метелей.

Немного холоднее нормы, по прогнозам синоптиков,  декабрь может оказаться южнее Омска, Кемерово и Красноярска, а также на Камчатке. Теплее, чем обычно, будет на севере Сибири. Жителям остальных регионов России не стоит ожидать чего-то необычного в плане погоды. Первый месяц зимы будет примерно таким же, как зафиксировано в средних результатах наблюдения за погодой.

Погода в России в январе 2020 года

Январь принесет с собой морозы на север Европейской части России, а также Урал и Западную Сибирь. Для Камчатки январь станет самым холодным месяцем зимы, с температурами ниже климатической нормы.

Якутия в этом году не станет чемпионом по показателям столбиков термометров со знаком минус – здесь погода ожидается теплее климатической нормы. Тоже самое прогнозируется и для жителей Оренбургской области. Во всех остальных регионах страны температура будет нормальной для января.

Погода в России в феврале 2020 года

Февраль станет достаточно теплым месяцем для всего Центрального округа и Европейской части России. Непривычно тепло в феврале 2020 года будет и на  востоке страны. Не повезет опять жителям Камчатки, которым снова грозит перспектива более холодной, чем обычно, погоды. Теплее нормы погода ожидается во всех Кавказских республиках. В остальной части страны февраль будет таким же, как и обычно.

Погода в марте 2020 года

Весна будущего года придет рано и будет теплее, чем обычно практически по всей стране, прогнозируют синоптики. Холодно будет только на Камчатке.

Климатическим нормам будет соответствовать март на востоке страны, а также в ЦФО, включая Москву, Санкт-Петербург и многие другие крупные города.

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