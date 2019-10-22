В партии Зеленского произошел первый коррупционный скандал

Офис президента Украины Владимира Зеленского потребовал от части депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа» пройти детектор лжи. Основанием для этого послужило не голосование челнов финансового комитета Верховной Рады за решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность. В результате закон, призванный уничтожить «серые схемы» при оценке недвижимости не был вынесен на парламентское голосование. По странному стечению обстоятельств, все не проголосовавшие за законопроект входят в «группу олигарха Игоря Коломойского» внутри фракции «Слуга народа». По словам источников внутри фракции «Слуга народа» требование о прохождении детектора лжи выдвинул лично Зеленский, поскольку у него есть информация о получении 30 тысяч долларов каждым депутатом не проголосовавшим за данный законопроект.