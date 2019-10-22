В Германии рассказали о превосходстве танка «Армата»

Российский танк «Армата» превосходит по своим боевым характеристикам германскую машину «Леопард-2», пишет издание Die Welt. Производством российского танка занимается «Уралвагонзавод».
Автор материала сообщает, что «новый российский танк Т-14 „Армата“ снабжен пушкой калибром 125 мм» и автоматической загрузкой снаряда.
«Leopard 2-Panzer уступает новой российской модели по некоторым характеристикам производительности», - пишет автор.
Также в статье говорится, что Германия и Франция работают над новой моделью танка, призванного заменить «Леопарды» и французские «Леклерки». Есть основание полагать, что между участниками проекта смогут разгореться споры из-за пушки машины, говорится в материале. Немцы разработали орудие калибра 130 миллиметров, а французы настаивают на калибре 140 миллиметров, что и станет камнем преткновения.