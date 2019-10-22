В России резко повышаются цены на гречку

Российские поставщики гречневой крупы сообщили розничным сетям об увеличении цен на эту продукцию, пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудников крупнейших сотрудников пяти крупных ритейлеров.

Уточняется, что запросы об увеличении цены на гречку в размере 20-25% стали поступать в торговые сети еще в сентябре 2019 года. Минимальная цена от поставщиков на эту крупу составит 59 рублей за 1 кг.

Причиной повышения цены от поставщиков стал рост оптовой цены для производителей фасованной продукции. До потребителя продукт дойдет уже по цене на 5–30% дороже, чем ранее. После Нового года стоимость гречки увеличится в розничной продаже еще на 10%.