В Росстате рассказали, в каких отраслях зарплаты растут самыми быстрыми темпами

Наиболее быстрыми темпами зарплата растет в сфере культуры, спорта и организации досуга и развлечений, показывают данные Росстата.

Уточняется, что средняя зарплата работающих в этих отраслях выросла за пять лет на 74% , с 25,2 тысячи в 2013-м до 43,9 тысячи рублей в 2018.

На втором месте по темпам роста заработной платы сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Работники этих отраслей стали получать за последние пять лет на 73% больше: с 16,3 до 28,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров здравоохранение и социальные услуги. В этих отраслях зарплата за указанный период выросла с 24,5 тысячи до чуть более 40 тысяч рублей.

В рейтинг отраслей с самыми быстрорастущими зарплатами попали информация и связь. Сотрудники данных сфер стали получать на 60% больше: с 42,2 до 67,8 тысячи. В сфере добычи полезных ископаемых рост составил 54% по сравнению с 2013-м (с 54,1 до 83,2 тысячи рублей).