В США рассказали о готовности Трампа к войне с Турцией

Президент США Дональд Трамп готов к войне против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Слова политика приводит CNBC.

Также он добавил, что к военным действиям Вашингтон прибегнет в случае необходимости. При этом Помпео заявил, что США «предпочитают мир войне», но в случае необходимости президент Трамп готов предпринять против Турции силовую акцию

«Если военные действия будут необходимы, президент Трамп готов предпринять такие действия», - заявил дипломат в интервью CNBC.

Помпео также заявил, что военные действия Анкары в Сирии вызывают недовольство Вашингтона из-за того, что операция турецких военных «Источник мира» вынудила курдских повстанцев, которые являются союзниками США, отвести силы.

Ранее, США и Турция достигли договоренности о 120-часовом перемирии в районе севера Сирии.