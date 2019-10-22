В Топливном союзе прокомментировали последствия падения спроса на бензин

Как сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с «URA.RU», падение спроса на топливо замедлит рост цен на бензин. Ранее сообщалось, что спрос на бензин в России в 2019 году упал на 1%.

При этом Аркуша заявил, что в стране «достаточно стабильная ситуация» и падение спроса на топливо вряд ли обрушит цены на бензин, однако, цены на бензин будут расти медленнее из-за падения спроса. По словам топ-менеджера, спрос на бензин упал из-за экономической ситуации в стране.

Аркуша также высказал уверенность, что замедление роста цены на топливо не скажется на отраслевых компаниях, которые смогут компенсировать потери на внутреннем рынке за счет экспорта. Специалист рассказал, что в этом году экспорт существенно вырос, а значит нет предпосылок «влияния на топливный рынок относительно небольшого падения спроса».