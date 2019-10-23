Американские бомбардировщики «атаковали» Крым

Стратегические американские бомбардировщики B-52H совершили тренировочные полёты над акваторией Черного моря. Два бомбардировщика ВВС США вылетели с британской авиабазы Файрфорд.

При этом отмечается, что позже один из американских самолётов приблизился к границам Крыма и сымитировал бомбардировки полуострова, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Twitter аккаунта PlaneRadar.

Эту информацию уже подтвердили в европейском командовании американских ВВС, подчеркнув, что это был 12-часовой тренировочный вылет самолётов. Однако в командовании пояснили, что бомбардировщики, участвовавшие в имитации удара по Крыму действительно способны нести ядерное оружие.