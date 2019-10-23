Астрономы обнаружили следы огромной и очень древней галактики

Международная группа астрономов случайно обнаружила следы огромной и очень древней галактики, возникшей на раннем этапе образования Вселенной. Им удалось заметить, что это ранее неизвестное слабое световое пятно. Увидели его во время наблюдения Космоса при помощи комплекса радиотелескопов ALMA.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию научного журнала Astrophysical Journal, этот комплекс, расположенный в Чили, позволяет фиксировать электромагнитное излучение с миллиметровыми и субмиллиметровыми длинами волн. При этом отмечается, что объект в виде расплывчатого мерцающего пятна нашли на длине волны 3 мм.

Любопытно, но в диапазоне длинных волн увидеть его было невозможно. По мнению астрономов, это говорит о том, что найденная галактика находится на огромном расстоянии и скрыта от наблюдателей облаками пыли. Но самое удивительное заключается, в том, что сигналу от этого загадочного объекта потребовалось более 12,5 млрд лет, чтобы достичь Земли.

Как отмечают учёные, они сумели зафиксировать момент, когда галактика уже достигла огромных размеров, при этом звёзд в ней было уже не меньше, чем в Млечном пути, но новые звезды образовывались в 100 раз быстрее, чем это происходит в нашей галактике.

«Наше открытие поможет понять, какие процессы происходили в молодых галактиках, и возможно, ответить на вопрос о том, как на самых ранних этапах развития Вселенной в ней появились гигантские звездные скопления», – говорится в заявлении группы астрономов.