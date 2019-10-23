Возбуждено уголовное дело в отношении депутатов от партии Зеленского

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщила, что ведомство зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами от партии «Слуга народа».

Скандал в партии президента Украины Владимира Зеленского разгорелся после того, как 11 членов финансового комитета Верховной Рады от «Слуги народа» не проголосовали за законопроект об уничтожении монополии на оценочную деятельность. Офис президента Украины потребовал от этих депутатов пройти детектор лжи. По словам источников внутри фракции «Слуга народа» требование о прохождении детектора лжи выдвинул лично Зеленский, поскольку у него есть информация о получении 30 тысяч долларов каждым депутатом не проголосовавшим за данный законопроект.