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Для российских туристов нашли альтернативу отдыху в Турции

Москва, 23.10.2019

Ещё одна страна решила заманить наших туристов системой «всё включено», которая очень популярна среди россиян. Речь идёт о китайском курорте Хайнань.

По словам главы совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чина, число граждан РФ, которые сейчас отдыхают на острове Хайнань составляет 30% от всего количества приезжающих сюда туристов. Поэтому, начиная с 2020 года в отелях этого курорта планируются развивать систему All inclusive («всё включено»), которая будет полностью соответствовать системе, действующей на курортах Турции.

Это, по замыслу местных властей, позволит увеличить количество российских туристов на Хайнане минимум в 2 раза, передаёт официальный сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что для того, чтобы изучить турецкий опыт, в Китай будут приглашены специалисты из Турции. Кроме того, местные отельеры сами планируют отправиться в Турцию, чтобы лично посмотреть, как действует эта система. При этом чиновник подчеркнул, что после введения системы «всё включено» цены на отдых в китайских отелях существенно не вырастут.

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