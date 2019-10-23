Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Москва, 23.10.2019
Курс доллара: рубль ждет ключевое событие
  • Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара во вторник снизился на 1 копейку - до 63,72 руб., курс евро потерял 12 копеек - 70,89 руб. Курс рубля консолидировался на пятинедельных максимумах в районе отметки сильного сопротивления 63,60 руб. за доллар на фоне позитивного внешнего фона из-за некоторого роста оптимизма инвесторов по поводу торговых переговоров и поддержки цен на нефть выше 59 долл за баррель в ожидании нового сокращения добычи ОПЕК+.

Однако лейтмотивом динамики российской валюты на этой неделе остается заседание ЦБ, которое состоится в пятницу. Именно это ключевое событие определит движение курса рубля.

Аналитики ожидают снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов, при этом глава Эльвира Набиуллина в интервью CNBC не исключила возможное сокращение ключевой ставки на 50 базисных пунктов. При прочих равных реализация такого сценария окажет давление на рубль, однако эксперты ожидают, что реакция нацвалюты будет противоположной - она может укрепиться, так как ОФЗ будут расти в цене, подхлестывая спрос на рублевую ликвидность.

Сбербанк при этом ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 процентного пункта в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых уже в конце текущего года, а в 2020 году опуститься до 5,5%, сообщает "Прайм".

Впрочем, для более сильного роста курса рубля должны возникнуть более сильные внешние факторы. Поэтому аналитики ожидают, что курс доллара может снизиться до 63,00 руб. к концу недели на фоне пика налогового периода, но более вероятный коридор - 63,5-63,6 руб. за доллар.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Молчание вокруг бюджета
    2. Турция взяла в «заложники» полсотни американских ядерных бомб
      Вашингтон лихорадочно пытается вывезти с базы «Инджирлик» 50 тактических ядерных боезарядов.
    3. Плюс-минус 25 млрд долларов рублю нипочем
      Российским экспортерам в ближайшее время придется закупить 1,7 трлн рублей, чтобы выплатить налоги, экспортные пошлины и дивиденды
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама