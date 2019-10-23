Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Курс доллара во вторник снизился на 1 копейку - до 63,72 руб., курс евро потерял 12 копеек - 70,89 руб. Курс рубля консолидировался на пятинедельных максимумах в районе отметки сильного сопротивления 63,60 руб. за доллар на фоне позитивного внешнего фона из-за некоторого роста оптимизма инвесторов по поводу торговых переговоров и поддержки цен на нефть выше 59 долл за баррель в ожидании нового сокращения добычи ОПЕК+.

Однако лейтмотивом динамики российской валюты на этой неделе остается заседание ЦБ, которое состоится в пятницу. Именно это ключевое событие определит движение курса рубля.

Аналитики ожидают снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов, при этом глава Эльвира Набиуллина в интервью CNBC не исключила возможное сокращение ключевой ставки на 50 базисных пунктов. При прочих равных реализация такого сценария окажет давление на рубль, однако эксперты ожидают, что реакция нацвалюты будет противоположной - она может укрепиться, так как ОФЗ будут расти в цене, подхлестывая спрос на рублевую ликвидность.

Сбербанк при этом ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 процентного пункта в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых уже в конце текущего года, а в 2020 году опуститься до 5,5%, сообщает "Прайм".

Впрочем, для более сильного роста курса рубля должны возникнуть более сильные внешние факторы. Поэтому аналитики ожидают, что курс доллара может снизиться до 63,00 руб. к концу недели на фоне пика налогового периода, но более вероятный коридор - 63,5-63,6 руб. за доллар.