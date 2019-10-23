Эксперт рассказал, чем объясняется аномальный рост ВВП Украины

Номинальный рост ВВП в долларах на Украине свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции, рассказал украинский экономист Виктор Скаршевский в эфире канала «Капитал».

Он сообщил, что в 90-ые годы в экономике была похожая ситуация: долларовый ВВП рос, но в экономике наблюдался спад. По словам эксперта, для данной ситуации характерны опережающие темпы инфляции по отношению к динамике изменений курса американской валюты.

Экономист называет сложившуюся ситуацию на рынке «арифметической операцией», когда цены в перерасчет на доллары растут, а рядовые граждане платят больше не только в национальной валюте, но и в американской.

Государственная служба статистики Украины уточняет, что во втором квартале текущего года рост ВВП Украины ускорился до 4,6% в годовом выражении. В первом квартале данный показатель был равен 2,2%. Госстат также сообщает, что за 2018 год экономика Украины выросла на 3%.