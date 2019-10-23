Зеленский обсудил «формулу Штайнмайера» со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Зеленский и Штайнмайером обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский в ходе встречи заявил, что достижение мира на востоке страны является приоритетом для него и его команды - сообщает офис украинского президента.

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина подписала «формулу Штайнмайера». Она предусматривает введение в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения местных выборов.