Лукашенко подготовил ответ США на размещение ими танкового батальона в Литве

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал поручение своему военному ведомству подготовить адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США. Информацию озвучил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

«Глава государства поставил задачу Госсекретариату Совбеза и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт», - сообщил Зась.

Напомним, в Литве в 15 километрах от границы с Белоруссией на полигоне Пабраде разместилась американская бронетанковая дивизия. Госсекретарь отметил также, что полигон - одни из крупнейших в Литве и военных США в этой стране до размещения военного соединения не было.

Президент Белоруссии сообщил, что в данной ситуации нельзя быть просто наблюдателем, поскольку ситуация вблизи границ накаляется.