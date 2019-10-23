Медики рассказали, можно ли пить кофе в сезон простудных заболеваний

Российские медики рассказали, можно ли пить кофе в сезон простуд. По их мнению, в период обострения эпидемии гриппа и ОРВИ этот напиток лучше заменить другими.

Об этом, в частности, рассказал журналистам главврач столичной поликлиники № 121, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передаёт РИА Новости.

Как объяснил специалист, что чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию организма. А это в свою очередь чревато резкими снижением иммунитета и как следствие повышенным риском заболеть гриппом или ОРВИ.