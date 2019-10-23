Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфоны

Как заявил глава компании Group-IB Илья Сачков, участились случаи краж денег у клиентов банков через программу удаленного доступа, установленную на смартфоне. Заявление прозвучало в кулуарах форума «Открытые инновации».

Кибермошенники приносят ежемесячно ущерб банкам от данного вида преступления до шести-десяти миллионов рублей. Каждый месяц, по словам Сачкова, фиксируется более тысячи попыток кражи средств со счетов физических лиц с помощью данной схемы.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что киберпреступники научились выдавать себя за сотрудников финансовых организаций с помощью подмены номеров. Под видом вынужденной блокировки подозрительных транзакций мошенники похищали средства клиентов банков.