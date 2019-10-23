Цены на нефть выходят из пике

Цены на нефть после резкого падения накануне пошли вверх, сообщают данные торгов. Участники рынка уверены, что положительное влияние на ситуацию оказывает оживление спроса на энергоресурсы.

Цены на нефть в ходе торгов 23 октября выросли после падения до минимальных за две недели отметок.

Прогноз цен на нефть на 2019 год

По итогам утренних торгов стоимость фьючерсов на декабрь на Brent выросла на $0,74 (1,26%), составив $59,70 за баррель.



Ноябрьские котировки к 7:47 мск на WTI прибавили $0,85 (1,59%), составив $54,16 за баррель.

Накануне сырье подешевело на новостях о росте товарных запасов "черного золота" в США. По сообщению институт нефти США, запасы сырья за прошедшую неделю выросли на 4,450 млн баррелей.