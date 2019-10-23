Прогноз погоды: это всё-таки произойдёт – синоптики о погоде на выходные

Аномально тёплая погода, которая неожиданно установилась во второй половине октября в большинстве регионов нашей страны, ближе к выходным всё-таки отступит под натиском холодного атмосферного фронта, который неожиданно сформировавшись в Прибалтике, стремительно вторгнется на территорию Русской равнины. По прогнозу синоптиков, именно он вернёт климатическую обстановку в России к температурной норме второго календарного осеннего месяца.

Прогноз погоды на выходные в Приморье

Так, по прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни резко испортится погода в Приморье. Напомним, пока на Дальнем Востоке нашей страны складывается очень благоприятная погодная обстановка. Ещё сегодня здесь ярко светило солнце, а градусники показывали плюс 17-18. Такие причуды октября связаны, прежде всего, с тёплым циклоном, благодаря которому температура воздуха в начале недели держалась в Приморье на уровне конца августа, что значительно выше октябрьской нормы примерно на 8 градусов.

Однако уже в ночь на четверг, 24 октября погода снова удивит, на сей раз очень резким снижением температурного фона – ожидается, что столбики термометров опустятся до плюс 3-5. В пятницу во Владивостоке прогнозируется сильный ливень. Дождливо будет и в субботу, 26 октября, при этом воздух днём остынет до плюс 10. В воскресенье, 27 октября, вновь выглянет солнце, однако дневная температура воздуха почти не поменяется – плюс 10-11.

Погода в Центральном федеральном округе. Точный прогноз на выходные

Это – наступление осени – всё-таки произойдёт и в Центральном федеральном округе. Здесь в предстоящий уикенд также чувствительно похолодает. Так, в Тамбовской и Тульской областях небо закроют кучевые облака, станет очень пасмурно, возможно усиление ветра и снижение температуры в субботу днём до плюс 11-13, в воскресенье – до плюс 10-12. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 4-6.

Похожая климатическая обстановка, по прогнозу метеорологов, ожидается в предстоящие выходные в Воронежской, Белгородской, Орловской, Курской, Костромской, Липецкой и Рязанской областях. Здесь везде на смену тёплым воздушным массам придут холодные, которые понизят температуру с плюс 20 до плюс 12-15. После полуночи возможен дождь при плюс 6-8. Правда, здесь пик похолодания придётся всё-таки на начало следующей недели, когда, по прогнозу синоптиков, мощный антициклон накроет почти всю территорию ЦФО, под влиянием которого даже в светлое время суток воздух выше плюс 8-9 не прогреется.

Погода на выходные в Алтайском крае

В очередной раз придётся столкнуться с причудами этого октября и жителям Алтайского края. По прогнозу синоптиков, в эти выходные сюда придёт уже третье за эту осень «бабье лето». При этом ещё вчера почти на всей территории региона днём была минусовая температура. Например, в Барнауле столбики термометров опускались до 4 градусов ниже нуля.

Но, как уверяют метеорологи, в ближайшие несколько дней температура в Алтайском крае будет ежесуточно повышаться на 1-2 градуса и к предстоящему уикенду в регионе установиться необычно тёплая для конца октября погода – ожидается, что к воскресенью, 27 октября в Барнауле распогодится до плюс 10. Это потепление местные метеорологи уже сейчас называют третьим «бабьим летом». Напомним, первое было в сентябре, второе — в первой половине октября.

Прогноз погоды на выходные в СПб и Москве

Прохождение атмосферных циклонов испортит почти летний характер погоды сразу в двух российских столицах. В частности, в Санкт-Петербурге к выходным станет пасмурно, пойдут осадки, местами сильные. В субботу, 26 октября дневная температура будет держаться на уровне 8-9 градусов выше нуля, к ночи похолодает до плюс 2-4, поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. В воскресенье днём также будет пасмурно и прохладно, к вечеру в Ленинградской области возможен мокрый снег и заморозки.

Не так стремительно, но всё-таки тоже начнёт снижаться температурный фон и в Москве. По прогнозу синоптиков, уже в ночь на четверг столбики термометров будут показывать плюс 6-7, днём в четверг и пятницу будет плюс 11-13. Такая погода сохранится до выходных. Так, по прогнозу синоптиков, в субботу в светлое время суток ожидается плюс 10-12, в воскресенье – 9-11 выше нуля, а также осадки. Мощное похолодание начнётся с начала следующей недели, когда уже в ночь на понедельник термометры будут показывать около нуля, а осадки будут выпадать в виде снега.

Метеорологи предупредили о новых магнитных бурях

Между тем метеорологи предупредили, что в ближайшие дни планету захлестнут очередные магнитные бури, их пик ожидается 24 и 25 октября, когда до Земли дойдут ощутимые геомагнитные волны.

Согласно информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, геомагнитное возмущение достигнет уровня G1, что означает относительно слабую бурю. Однако даже это может доставить серьёзный дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и недугами дыхательной системы.

В субботу, 26 октября и в воскресенье, 27 октября потоки солнечного ветра начнут снижаться и полностью «затихнут» к утру 28 октября. Все эти дни специалисты советуют воздержаться от принятия важных решений, а всё свободное время посвятить спокойному отдыху, лучше на свежем воздухе.