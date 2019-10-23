Путин назвал сумму долга, которую Россия простила Африке

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ списала странам Африки долги в общей сложности на сумму 20 млрд долларов. Об этом политик рассказал на полях саммита «Россия – Африка», который проходит в эти дни в Сочи.

Помимо этого Россия на постоянной основе содействует в развитии Африканского континента, напомнил Путин.

Странам Африки предоставляются «торговые преференции», также Россия сотрудничает с континентом по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения.

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», –рассказал Путин.

Помимо этого Россия намерена «наращивать присутствие в Африке» в плане сотрудничества компаний в разных секторах экономики стран этого континента. Президент подчеркнул, что подобные планы будут и дальше поддерживаться на государственном уровне.

Несмотря на то, что за последние пять лет товарооборот между Россией и Африкой вырос более чем в два раза, превысив 20 млрд долларов, Путин считает, что «это слишком мало». Российский президент ставит цель за следующие четыре-пять лет «как минимум» удвоить товарооборот за счет африканских потенциальных экономических партнеров.