«Россети» инвестируют в улучшение энергоснабжения жителей Дагестана около 1,7 рублей до конца года

Группа компаний «Россети» в этом году направит около 1,7 млрд рублей из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения почти 3 млн жителей Республики Дагестан.

«До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период», — рассказал генеральный директор компании Павел Ливинский.

Он напомнил, что сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники.

из архива пресс-службы

Комплексная программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских учений энергетиков, первый этап которых был проведен в 2018 году.

Ранее в рамках учений «Россети» уже заменили около 8,2 тысяч опор, установили 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложили 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировали 388 трансформаторных подстанций. В связи с многочисленными обращениями жителей компания выполнила дополнительные работы на участках, где их проведение изначально не планировалось.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе недавнего совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса отметил положительный эффект мероприятий и рекомендовал предприятиям других отраслей использовать положительную практику «Россетей».