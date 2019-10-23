«Россети» инвестируют в улучшение энергоснабжения жителей Дагестана около 1,7 рублей до конца года

Группа компаний «Россети» в этом году направит около 1,7 млрд рублей из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения почти 3 млн жителей Республики Дагестан.
«До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период», — рассказал генеральный директор компании Павел Ливинский.
Он напомнил, что сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники.
Комплексная программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских учений энергетиков, первый этап которых был проведен в 2018 году.
Ранее в рамках учений «Россети» уже заменили около 8,2 тысяч опор, установили 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложили 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировали 388 трансформаторных подстанций. В связи с многочисленными обращениями жителей компания выполнила дополнительные работы на участках, где их проведение изначально не планировалось.
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе недавнего совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса отметил положительный эффект мероприятий и рекомендовал предприятиям других отраслей использовать положительную практику «Россетей».