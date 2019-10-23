Россия объявила мораторий на размещение ядерных ракет

Москва объявила односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом сообщил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Дипломат пояснил, что Россия будет придерживаться моратория до тех пор пока в Европе и других регионах «не начнут размещать подобные ракетные вооружения». Белоусов также призвал Вашингтон услышать призыв Москвы и пойти на «аналогичные встречные шаги».

Постпред обвинил США в развале договора о РСМД ради «наращивания своего ядерного потенциала». Также по мнению Белоусова, из-за позиции США под угрозой срыва остается Договор о сокращении наступательных вооружений. Документ будет действовать еще полтора года, что будет дальше неизвестно, добавил дипломат.