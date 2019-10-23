Долларов стало не хватать на всех

Доллары нужны всем, но не настолько же…

Ситуация с долларовой ликвидностью на финансовых рынках остается напряженной. Как напоминают , пишет «Вести.Экономика», в сентябре Федеральная резервная система начала активно заливать рынки деньгами, запустив серию операций по предоставлению ликвидности через РЕПО, а затем программу скупки краткосрочных векселей. Но все эти меры, констатирует издание, рынкам не помогли.

И когда накануне, на очередном аукционе двухнедельного РЕПО Федеральная резервная система заявила, как и неделей ранее, объем 35 млрд долларов, спрос оказался значительно выше, у дилеров на руках оказалось бумаг на 52,2 млрд долларов. Сразу после него прошел аукцион по предоставлению долларов overnight, где были предъявлены бумаги на сумму 64,9 млрд долларов (предел равен 75 млрд), в то время как днем ранее — на 58,15 млрд долларов.

СМИ в недоумении

Ситуация на рынке ликвидности в США, когда спрос стал значительно превышать предложение, можно было бы списать на обычную предрождественскую суету торговых организаций, если бы не четыре «но», рассказывает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Первое – подобных проблем до этого у США не было. Второе — ажиотаж проходит на фоне запущенного ФРС механизма увеличения количества ликвидности на рынке, что должно было привести, по всем законам математики, к ее избытку, а мы же наблюдаем нехватку.

Третье, продолжает эксперт: инвесторы избавляются от достаточно надёжных активов, монетезируя их в валюту США. То есть, речь идет не о недоверии к экономике государства, а о недоверии к нынешнему состоянию рынка. Ну и четвертое: нельзя не отметить, что СМИ в данном случае в замешательстве – скорее констатируют, что происходит что-то непонятное, не призывая никого делать что-либо. Другими словами СМИ не начали истерику на рынке, как можно было бы предположить, они сами «в шоке» от происходящего.

Так что же происходит? Всё выглядит так, говорит Катя Френкель, что Трамп, в последнее время критикующий ФРС, не так уж и не прав. Думаю, замечает она, он уже не раз пожалел, что способствовал отстранению Джаннет Йеллен, предыдущего руководителя ФРС, от должности. Сейчас, оглядываясь назад, видно, что она сделала небольшое экономическое чудо. Обратите внимание на динамику курса доллара США к евро. 2017 год — евро по отношению к доллару укрепился с 1.04 до 1.26, в 2018 году евро упал с 1.26 до 1.10.

Пауэлл подкачал

Даже слабо разбирающийся в экономике человек, глядя на график EURUSD, может заметить, что с начала 2017 года график растёт, а с начала 2018 – падает, говорит Катя Френкель. Для более «продвинутого» человека так же очевидно, что в 2017-м году доллар падал, а начиная с 2018, он начал укрепляться к евро. Что же тогда происходило? Удивительно, но весь 2017 год ФРС повышало ставки. По всем канонам рынка, это должно было привести к усилению национальной валюты, но произошло обратное, на радость экспортерам США и на благо их экономики. Это ли не чудо и мастерство Йеллен? Но стоило её заменить на Пауэлла, волшебство рассеялось. С тех пор ставку несколько раз повышали и понижали, но результат остаётся прежним – доллар усиливается. Это плохо для ориентированной на экспорт экономики США.

Пожалуй, считает аналитик, сейчас можно уже говорить, что во главе ФРС оказался самый слабый, в профессиональном смысле, руководитель. И проблема сейчас не в экономике США, ей руководят совсем другие люди, а именно в её финансовом секторе, а значит Трамп, последовательно ругающий Пауэлла, объективно прав. Математика, по крайней мере, с президентом США согласна.

Возможны ли в таком случае проблемы в общемировом масштабе и для России в частности? Едва ли, считает Катя Френкель. Едва ли больше, чем они есть сейчас. Как ни крути, а основа мировой экономики – торговля. Препятствия торговле и протекционизм – это действительно проблема куда более серьёзная, чем начинающийся кризис ликвидности в США. Это мировой рынок. Даже если США умудрятся создать проблемы другим странам со своей валютой, остальные им скажут только «спасибо» и перейдут на расчеты в национальных или других мировых валютах. Думаю, ЦБ ЕС, Китая и Японии с радостью предоставят необходимую ликвидность, заключает она.

Приходится распродавать мясо

Действительно, говорит генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, долларовая ликвидность в Америке оставляет желать лучшего. Несмотря на уверения Федерального резерва, существует большая вероятность, что возникнут трудности с расчетом по внешним долгам. Продажа казначейских бумаг, как ожидалось, не смогла сгладить существующего дефицита. Для выравнивания положения необходимо работать с активами или грамотно задействовать золотовалютные резервы.

Если запускать станок, то доллар будет значительно падать к другим валютам, в том числе к рублю. Например, в начале июня доллар стоил 65,38 рублей, а сейчас его цена колеблется в пределах 63,70-64,07 рублей. Также необходимо экспортировать значительное количество сырья и товаров другим странам, то есть получать средства от продаж.

И пусть позиция с реализацией долговых активов – наиболее выигрышная, США все же пытаются выровнять положение экспортом мяса. Так, за последнюю неделю было продано почти 295 тыс. МТ, а на предшествующей неделе – 31,3 тыс МТ, что и позволило поддержать положение ликвидности системы. Но и в производственной части не все хорошо.

Теперь, считает Андрей Хохрин, в случае запуска печатного станка будет наблюдаться удешевление или стагнация доллара на мировом рынке валюты. А в случае задействования золотовалютных резервов и продажи «скорых» бумаг доллар, в частности, будет плавно расти к рублю.