Сбербанку выписан штраф за нарушение закона

Центробанк оштрафовал свой дочерний Сбербанк в связи с нарушением ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ, сообщает «Коммерсантъ». Согласно статье банку вменяется непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации или предоставление неполной или недостоверной информации, что влечет за собой наказание виде штрафа в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Издание сообщает, что это первое наказание Сбербанка с момента начала обязательной публикации данных о нарушениях кредитными организациями статей Кодекса об административных правонарушениях.

По мнению главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, для Сбербанка данное наказание сравнимо с выражением, «что слону дробина». Эксперт отметил, что основная часть штрафов не зависит от размера банка, поэтому крупные банки их просто не замечают.

Напомним, Центробанк стал регулярно публиковать информацию о штрафах в августе 2019. «Коммерсантъ» уточняет, что возможно, штрафы были и раньше, но о них не сообщалось.