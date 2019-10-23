«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» - последние спектакли года

Те, кто не успел стать свидетелем самой катастрофической постановки за всю историю театра или хочет показать очень смешную комедию своим друзьям или близким, смогут это сделать в Театре МДМ с 29 октября по 3 ноября. А первые 30 зрителей, пришедших на спектакль 29 октября, получат редкий шанс попасть в закулисье и увидеть последние приготовления артистов к спектаклю. Как гримируют актеров, почему все костюмы сшиты в Лондоне, зачем артисты играют в специальные игры на сцене перед самым запуском зрителей в зал, для чего в фойе размещены портреты Грока, Чарли Чаплина, Юрия Никулина и Славы Полунина, что такое театральная клоунада, чем занимаются менеджеры сцены и почему они тоже в этом спектакле выходят на поклоны? Ответы на эти и многие другие вопросы получат первые 30 счастливчиков уже 29 октября.

История «Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» уникальна: за 5 лет постановка трех выпускников Лондонской академии искусств прошла путь от первых показов на сцене лондонского паба до премьеры в Вест-Энде, на Бродвее и в главных театрах 20 стран мира (Аргентина, Австралия, Китай, Франция, Германия: Южная Корея и другие). Популярность пьесы подтверждена тремя самыми престижными театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), «Мольер» (Франция, 2016) и «Тони» (США, 2017). В России бродвейская постановка «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» стала главным хитом сезона: за 8 месяцев спектакль посмотрело более 250 000 зрителей. Это стало абсолютным рекордом по посещаемости среди драматических спектаклей.

По сюжету «Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК», труппа актеров-любителей из Общества любителей театра Политехнического университета играют свой первый масштабный спектакль – детектив в духе Агаты Кристи. Но все в этот день против них –декорации разваливаются, звукорежиссер забывает сценарий, артисты путают реплики, а главную героиню зашибают дверью… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этом театральном хаосе.

В главных ролях – актеры ведущих драматических театров страны и артисты московских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Анна Глаубэ, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев и другие.